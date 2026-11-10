Quiz della patente, il ministro Salvini ne vuole uno più facile e più aggiornato

Il ministro dei Trasporti ha scoperto che il quiz della patente è incomprensibile. Meglio tardi che mai, si direbbe, anche se gli aspiranti neopatentati lo sapevano da qualche decennio. È risaputo come il test per ottenere la patente sia spesso un’autentica miniera di trappole.

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Matteo Salvini, alla Camera, ha detto che entro fine legislatura vorrebbe mettere mano all’esame teorico. L’idea è tarare le domande sulle «strade del 2026» ed eliminare i quesiti che, parole sue, nemmeno «i più professionali tra i professionisti» saprebbero risolvere. Si è messo nei panni di un candidato di 18 anni, o anche di 53.

Il bello è che non si parte da zero. Il 5 luglio 2024 una circolare del MIT, firmata dalla Direzione generale per la Motorizzazione, ha presentato un nuovo listato per le patenti A1, A2, A, B1, B e BE, già distribuito alle scuole guida. Lavoro fatto insieme all’università Sapienza: domande riscritte in modo più lineare, quesiti superati cancellati, nuovi argomenti tecnici e legislativi, adeguamento alle modifiche del Codice della strada.

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Poi niente. La revisione è stata pubblicata, diffusa e mai resa operativa. Mancavano le versioni in francese e in tedesco, mancavano i file audio per i candidati che ne hanno diritto. Mancano ancora oggi, a distanza di oltre due anni. Più che un cantiere aperto, un cantiere dimenticato.

Salvini non ha spiegato come cambierà il quiz, ma la direzione si intuisce. Da un lato la semplificazione: non un esame più facile in assoluto, ma domande che misurino la conoscenza delle regole e non la capacità di decifrare formulazioni da azzeccagarbugli. Dall’altro l’aggiornamento al Codice della strada riformato a fine 2024.

Su quel fronte c’è parecchio da recuperare. Lo smartphone alla guida, con sanzioni che arrivano fino alla sospensione della patente. Alcol, droghe e alcolock, con regole ben più severe che meritano domande all’altezza. Ci sono i monopattini: quando il quiz attuale fu stilato non esistevano, oggi sono protagonisti fissi del traffico urbano e fingere il contrario non aiuta nessuno.

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Il quiz è ancora zeppo di domande sulla meccanica, mentre chi prende la patente oggi dovrebbe sapere più di Adas che di candele e carburatori. Con elettriche e ibride in crescita, qualche quesito sulle loro particolarità non sarebbe un lusso.