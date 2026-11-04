BOTTEGAFUORISERIE compie un anno: Fiorio anticipa un nuovo progetto Alfa Romeo

BOTTEGAFUORISERIE celebra il suo primo anno e anticipa un nuovo progetto legato al marchio Alfa Romeo. Il centro, che riunisce le attività più esclusive sia per Alfa Romeo che per Maserati, ha tagliato il traguardo dei primi dodici mesi il 4 novembre 2025, facendo il punto sui risultati raggiunti: dalla creazione di veicoli su misura ai servizi di personalizzazione, fino alla conservazione di auto storiche e alle attività nel motorsport. Questa novità targata Alfa Romeo era già stata accennata durante lo Stellantis Investor Day dello scorso maggio.

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BOTTEGAFUORISERIE: dalle interpretazioni della 33 Stradale alle Maserati su misura

A confermarlo è Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE e Chief Marketing Officer di Maserati. “Eppure, siamo solo all’inizio”, dichiara, annunciando “un nuovo progetto BOTTEGAFUORISERIE sotto il marchio Alfa Romeo”. Sebbene l’annuncio dell’anniversario non scenda nei dettagli riguardo al veicolo specifico, sottolinea un legame profondo con la passione, le performance e l’italianità: i pilastri fondamentali su cui il brand intende costruire questa nuova iniziativa.

Il progetto attinge a competenze distribuite tra Modena, Torino e Arese. L’organizzazione è articolata in quattro aree: Bottega, dedicata a veicoli unici o in serie ultra-limitata; Fuoriserie, focalizzata sulla personalizzazione; Storia, che gestisce il patrimonio storico di entrambi i marchi; e Corse, che si occupa di attività sportive e sviluppo tecnico. L’obiettivo è favorire la collaborazione tra designer, ingegneri e artigiani, garantendo al contempo che le identità distinte di Alfa Romeo e Maserati rimangano chiaramente riconoscibili.

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Tra i momenti salienti del primo anno figurano le diverse interpretazioni della 33 Stradale. A Parigi, ad esempio, è stata presentata una configurazione caratterizzata da tonalità verdi, che trae ispirazione dai modelli GTA, GTAm e Carabo. Ad Austin è avvenuta la prima consegna negli Stati Uniti: l’esemplare presenta una livrea esterna in Rosso Villa d’Este, arricchita da una banda da corsa bianca e dal numero 14.

Nel frattempo, presso il Museo Alfa Romeo, è stata svelata la “Perla Nera”, nome scelto e registrato dal cliente stesso, caratterizzata da una finitura in fibra di carbonio a vista con effetto opaco. In occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026, la 33 Stradale è stata presentata con un motivo in stile damascato incentrato sul simbolo del Quadrifoglio. Questa configurazione, creata appositamente per la capitale francese, mira a evocare il legame tra Italia e Francia attraverso una personalizzazione estetica dedicata.

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Accanto alla 33 Stradale, la Maserati MCXtrema rappresenta un’ulteriore declinazione di questo approccio: un veicolo estremo in cui la competenza di tecnici e specialisti si fonde con le richieste specifiche dei singoli proprietari.

Questo dialogo con i clienti si riflette anche nella Maserati GT2 Stradale “Tribute to MC12” e nella MC20 Cielo “Tributo 1926”. Nell’ambito del programma Fuoriserie (dedicato alla personalizzazione su misura), l’azienda registra un incremento medio del 20% nelle opzioni di personalizzazione disponibili per i modelli Grecale, GranTurismo e GranCabrio. Tali nuove livree e finiture esclusive hanno contribuito a un aumento di oltre il 500% nelle vendite di veicoli unici (“one-off”) rispetto agli anni precedenti, trainato in gran parte dai modelli MC20 e GT2 Stradale.

Secondo i dati forniti, una Maserati su quattro ordinata nel 2026 include elementi del programma Fuoriserie. Per la GT2 Stradale, questa percentuale raggiunge l’80%: quattro clienti su cinque scelgono colorazioni esclusive o configurazioni su misura per gli esterni e gli interni. Tali cifre sottolineano il ruolo determinante della personalizzazione nelle decisioni d’acquisto di chi sceglie le vetture sportive del marchio del Tridente.

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Per quanto riguarda i veicoli storici, il dipartimento Maserati Classiche ha rilasciato finora oltre 100 Certificati di Autenticità. Il centesimo certificato è stato assegnato a un prototipo di 3500 GT Convertibile Vignale del 1959. Tra gli altri modelli certificati figurano una 200S del 1957 e una 5000 GT Frua degli anni Sessanta.

Nel frattempo, ad Arese, il Museo Storico Alfa Romeo ha celebrato il cinquantesimo anniversario della sua apertura. Le Officine Classiche hanno proseguito le attività di restauro e certificazione, offrendo al contempo supporto alla partecipazione del marchio alla Mille Miglia. Questo patrimonio sportivo ha inoltre ispirato le livree Maserati, un omaggio alla 250F e alla Eldorado del 1958, realizzate per i modelli GT2 e GT2 Stradale.

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Nell’ambito del motorsport, il 2026 ha visto il proseguimento dell’attività agonistica della Maserati GT2, accompagnato dalla presentazione del “Project GT4″ al Goodwood Festival of Speed. Attualmente in fase di sviluppo, questo nuovo veicolo deriva dalla GranTurismo e il suo debutto ufficiale nelle competizioni è previsto per il 2028. Esso andrà ad affiancare la GT2, ampliando ulteriormente la presenza del marchio nei campionati internazionali dedicati alle vetture GT.