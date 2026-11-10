Nuova Lancia Gamma, il tour italiano parte dalle concessionarie tra anteprime e test drive

Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Parigi e una tappa nei pressi dello stabilimento di Melfi, la nuova Lancia Gamma arriva nelle concessionarie italiane nell’ambito di un tour dedicato. L’iniziativa, intitolata “Viaggio nell’eleganza italiana”, porta il crossover fastback negli showroom Lancia. Il programma varia a seconda del momento della giornata: sono previsti appuntamenti individuali, seguiti da una presentazione del veicolo dedicata agli ospiti della concessionaria.

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La nuova Lancia Gamma: il tour nelle concessionarie

Durante il giorno, alcuni clienti selezionati avranno l’opportunità di osservare il veicolo da vicino e di ricevere informazioni su allestimenti e motorizzazioni nel corso di un incontro esclusivo. In alcune sedi sarà inoltre possibile effettuare un test drive. La sera, la concessionaria ospiterà un evento di circa due ore, incentrato sulla presentazione della Gamma. Le singole tappe potranno coinvolgere produttori e artigiani locali, attraverso degustazioni, dimostrazioni dal vivo o proposte per la personalizzazione del veicolo.

Un elemento di particolare interesse per gli ospiti è “The Look Experience”: un’installazione interattiva che, grazie all’intelligenza artificiale, crea un’immagine in cui il partecipante appare accanto alla Gamma, inserito in uno scenario ispirato all’Italia. L’immagine potrà essere salvata e condivisa come ricordo della serata.

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Il modello protagonista del tour riprende il nome dell’ammiraglia presentata per la prima volta nel 1976. La nuova Gamma ha una lunghezza di 4,67 metri; è stata progettata a Torino e sarà prodotta a Melfi. Il frontale è caratterizzato dal tipico “calice luminoso”, mentre il posteriore presenta una firma luminosa a forma di “T”, arricchita da elementi a lamelle e uno spoiler sdoppiato.

All’interno, un piccolo piano d’appoggio, definito da Lancia come «coffee table», richiama l’atmosfera di un salotto italiano. Il bagagliaio offre una capacità di 560 litri, mentre il sistema SALA HUB include un assistente vocale basato su ChatGPT. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione ibrida da 145 CV raggiunge, secondo Lancia, un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km.

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Tra le varianti elettriche, la versione da 230 CV offre un’autonomia di oltre 540 km, mentre quella da 245 CV supera i 740 km. Al vertice si colloca la HF Integrale, dotata di due motori elettrici, trazione integrale e una potenza fino a 375 CV (con un livello di carica della batteria al 90%). Per questa versione, Lancia dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e un’autonomia che arriva fino a 676 km.