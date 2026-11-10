Il camper francese con l’attico: la Citroën CX a sei ruote rimasta incompresa

Nel 1980 un camper molto particolare non aveva il tetto rialzabile né le fattezze di un furgone. Aveva il muso di una Citroën CX GTi, sei ruote e persino un bidet.

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L’idea fu di Pierre Tissier, carrozziere francese che dal 1960 faceva a Citroën ciò che nessun designer di Parigi avrebbe osato, ovvero allungarle. Ambulanze, limousine, furgoni, bisarche. Negli anni Settanta passò ai mostri a sei e perfino otto ruote, partendo da una DS omologata e passandola al processo ADPT, l’Application des Procédés Tissier. Si stima che ne abbia trasformate circa 80, tra CX e altre. Nessuna uguale all’altra, tutte autorizzate dalla Casa, qualcuna esposta nello stand ufficiale ai saloni.

La ricetta prevedeva un enorme modulo in fibra di vetro, uno o due assi in più, e le sospensioni idropneumatiche che continuavano a fare il loro lavoro anche sulle ruote aggiunte, grazie ai componenti forniti da Citroën stessa.

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Il capolavoro è probabilmente la CX Tissier Penthouse, mostrata al Salone di Parigi 1980. Tre gli esemplari stimati con questo nome. Base CX GTi, sei metri e oltre di lunghezza, sotto il cofano un motore benzina con iniezione Bosch L-Jetronic da 128 CV. Secondo Citroën, bastavano per fregiarsi del titolo di camper più veloce del pianeta.

Dietro, un attico anni Settanta con un soggiorno che di notte diventa camera da letto e bagno completo con lavandino, doccia, WC e il bidet. Il divano si apriva in matrimoniale, la cucina aveva piano a gas, frigo e lavello, televisore, telefono e stereo con lettore di cassette, tutti arredi firmati Dubicamper. Tetto a soffietto elettrico per stare in piedi, generatore indipendente, aria condizionata e riscaldamento supplementari, serbatoio d’acqua potabile da 166 litri più due vasche separate per grigie e nere.

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Prezzi di oggi? Difficile dare una valutazione. Una Tissier a sei ruote battuta da Artcurial nel 2019, questa però nata per un’azienda agricola, caricava degli ultraleggeri da promuovere. Fallita nel 1992, i beni finirono all’asta e qualcuno la trasformò in camper. Ruggine ovunque, meccanica da rivedere, venduta per 9.536 euro contro una stima di 10.000-15.000. Per un pezzo unico al mondo, un affare o un’offesa, a seconda di chi guarda.