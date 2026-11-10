Fiat Argo X, la sorella brasiliana della Grande Panda avrà un motore turbo tutto suo

La Fiat Argo X segna l’avvio del rinnovamento della gamma brasiliana del marchio. Questa vettura compatta adotta il linguaggio stilistico della Grande Panda europea, ma presenta motorizzazioni e dotazioni pensate appositamente per il mercato locale.

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Fiat ha già diffuso alcuni teaser, confermato la produzione nello stabilimento di Betim (Minas Gerais) e chiarito che l’attuale Argo rimarrà in listino anche dopo il lancio del nuovo modello. In questo modo, i due veicoli andranno a coprire segmenti differenti all’interno della fascia d’ingresso del mercato.

Fiat Argo X: le differenze rispetto alla Grande Panda

Le immagini trapelate mostrano una carrozzeria dalle linee spigolose, caratterizzata da passaruota neri e proporzioni tipiche di un piccolo crossover. Le differenze risiedono nei dettagli: scompare la scritta “Panda” in rilievo sulle portiere, mentre il logo Fiat si sposta al centro della calandra.

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Viene mantenuto il design “pixel” dei gruppi ottici, che, come già anticipato nei teaser ufficiali, integrano elementi a forma di “X”. Tra le versioni immortalate figurano varianti con tetto nero e allestimenti più essenziali dotati di cerchi in acciaio.

Per quanto riguarda le dimensioni, il modello si ispira alla Grande Panda: è lungo 3,99 metri e presenta un passo di 2,54 metri. Tali misure sono analoghe a quelle della Citroën C3 brasiliana, con la quale la Argo X condivide la piattaforma “Smart Car”.

All’interno, secondo le prime indiscrezioni, Fiat punta su rivestimenti dai toni scuri e comandi già noti dai modelli Pulse e Fastback. Anche sul fronte della sicurezza si registra un passo avanti rispetto all’attuale Argo: il veicolo è dotato di sei airbag e di sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza e il sistema di mantenimento della corsia.

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Secondo Autos Segredos, la base è costituita dal motore tre cilindri da 1,0 litri della famiglia “Firefly”. Questo propulsore eroga 71 CV a benzina (o 75 CV se alimentato a etanolo) ed è abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti. La novità è rappresentata dal sistema mild-hybrid (12 volt) con motore 1.0 Turbo T200, capace di erogare circa 116 CV e accoppiato a un cambio CVT a sette rapporti. Il supporto elettrico assiste il motore a combustione in fase di accelerazione e recupera energia durante la decelerazione. Questa configurazione differisce da quella della Grande Panda Hybrid europea, che abbina un motore 1.2 turbo a un sistema a 48 volt e a un cambio a doppia frizione.

In Brasile è già stato registrato il nome “Urban” per l’attuale modello Argo; resta da vedere quali motorizzazioni verranno adottate in futuro. Nel frattempo, nello stabilimento di Betim, l’Argo X segna la prima fase di un rinnovamento che rientra in un investimento di 14 miliardi di real annunciato da Stellantis per questo polo industriale. Secondo Motor1, sulla stessa base verranno sviluppati anche i modelli che succederanno alla Pulse e alla Fastback.