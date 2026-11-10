Maserati da Santa Monica a Malibu con le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio

La mattina si parte nel traffico di Santa Monica, poi si prende la Pacific Coast Highway verso Malibu. Lasciato l’oceano alle spalle, la strada comincia a salire e le curve si stringono. È il percorso che Maserati ha scelto a ottobre per far guidare per la prima volta in Nord America le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio. Dopo l’appuntamento di luglio a Trieste, questa volta al volante si sono alternati 34 giornalisti e creator arrivati da Stati Uniti, Canada e America Latina.

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Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio sulle strade della California

La prima parte del tragitto, dalle strade di Santa Monica fino all’ingresso in autostrada, ha offerto l’occasione per prendere confidenza con il Grecale Modena V6. Una novità per il mercato nordamericano: anche la versione d’accesso è ora equipaggiata con il motore “Nettuno”.

Il V6 biturbo da 3,0 litri eroga 390 CV nel nuovo Grecale V6, andando ad arricchire la gamma accanto alle versioni Modena e Trofeo (quest’ultima da 530 CV). Il risultato è un’offerta composta esclusivamente da motorizzazioni benzina a sei cilindri, che spazia dal modello base a quello più potente.

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Prima di lasciare la costa, il gruppo ha fatto tappa al “Malibu Farm”, situato sul molo di Malibu. Da lì, l’itinerario è proseguito verso le Santa Monica Mountains. Durante le salite nell’entroterra, gli ospiti sono passati al volante del Grecale Trofeo e hanno avuto modo di testare la modalità “Sport” sui due modelli GranTurismo.

Nelle versioni GranTurismo e GranCabrio Trofeo, che hanno beneficiato di un incremento di potenza di 40 CV, raggiungendo un totale di 590 CV, questa impostazione rende le sospensioni più rigide e permette al sound del motore V6 di risaltare con maggiore intensità. Per le varianti V6 destinate al mercato nordamericano di entrambi i modelli, l’impianto di scarico sportivo è incluso nella dotazione di serie.

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Sia la versione Coupé che la Cabriolet dispongono di quattro posti, trazione integrale e sospensioni pneumatiche. Nelle versioni da 490 CV e nei modelli elettrici “Folgore”, la nuova modalità “Country” consente di sollevare la carrozzeria di 20 millimetri qualora sia necessaria una maggiore altezza da terra.

Per la GranTurismo Folgore, la scheda tecnica nordamericana indica un’autonomia di 254 miglia per ricarica, pari a circa 409 km: si tratta di 21 miglia (circa 34 km) in più rispetto al modello precedente. Tra le innovazioni tecniche figura, tra l’altro, un nuovo software per la gestione dell’energia.

Presso “Cielo Farms”, situata tra i vigneti di Malibu, la giornata di test è stata interrotta da un pranzo, durante il quale Maserati ha presentato anche una MC20 Cielo. Nel confronto diretto con gli altri veicoli è emersa una caratteristica comune del frontale: un design più basso e più largo.

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Il marchio aveva già sperimentato questo approccio stilistico con la MCXtrema, vettura concepita per la pista, per poi estenderlo, con declinazioni specifiche per ciascun modello, anche alla Grecale, alla GranTurismo e alla GranCabrio.

Anche la personalizzazione ha avuto un ruolo di primo piano. Alla vigilia delle prove su strada, Sonus faber ha organizzato sessioni di ascolto dedicate presso la “Casa Maserati” a Pacific Palisades.

Successivamente, al “Bergamot Station Arts Center” di Santa Monica, i colori e i materiali delle opere d’arte ivi esposte hanno fatto da cornice alla presentazione del programma “Fuoriserie”. Per la GranTurismo e la GranCabrio sono ora disponibili sette nuove colorazioni, tra cui “Green Jupiter Matte” e “Blu Denim”. Chi sceglie la versione cabriolet può inoltre optare, per la prima volta, per una capote dal design personalizzato.

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Per Andrea Soriani, CEO di Maserati Americas, questi tre modelli rivestono un ruolo centrale nei piani del marchio per la regione. I veicoli erano già stati mostrati da vicino durante le anteprime a New York, Miami e Los Angeles; in California, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di guidarli personalmente e di discutere le novità con i tecnici giunti dall’Italia. Cristiano Fiorio, responsabile marketing di Maserati, ha richiamato alla memoria un altro percorso, ben lontano da Malibu, ovvero quello della Targa Florio, dove nel 1926 la Tipo 26 ottenne la sua prima vittoria di classe.