Motore PureTech 1.2: ecco quanto costa sostituirlo fuori garanzia

I motori PureTech 1.2 di Stellantis sono al centro dell’attenzione ormai da diverso tempo a causa dei noti difetti che stanno causando non pochi problemi a tutti coloro che hanno acquistato in passato auto dotate di questo motore che fortunatamente con la sua nuova generazione sembra aver risolto i suoi problemi. Se per molti dei clienti di queste vetture la situazione poi non è così grave e basta sostituire la cinghia di trasmissione con una versione rinforzata, assieme a un olio ottimizzato, per altri si richiede direttamente il montaggio di una catena di trasmissione che di certo è molto più affidabile e resistente.

Motore Puretech 1.2 c’è chi risolve cambiando la cinghia o la sostituisce con una catena ma altri devono cambiare il motore a caro prezzo

C’è anche chi però nemmeno così riesce a risolvere i suoi problemi ed è quindi costretto a sostituire l’intero motore PureTech 1.2. Nel corso del 2024, Stellantis ha deciso di ampliare la copertura di garanzia per questi motori, a condizione che i veicoli rispettino determinati requisiti. Nello specifico, l’auto deve avere un’età inferiore ai 10 anni, un chilometraggio complessivo che non superi i 175.000 km e presentare almeno tre fatture recenti che attestino la manutenzione regolare effettuata presso officine autorizzate.

Nel caso in cui la sostituzione del motore debba essere effettuata a pagamento al di fuori della garanzia, il costo stimato per un nuovo motore PureTech 1.2 può variare sensibilmente e può andare dai 3.000 fino ai 6.000 euro. Tuttavia, fornire un prezzo esatto è difficile poiché esistono diverse varianti di questo propulsore. A questi costi di base bisogna inoltre aggiungere quelli relativi alla manodopera, che portano la spesa totale per una sostituzione completa a cifre comprese tra 5.000 e 10.000 euro.

Si tratta insomma di una spesa non indifferente soprattutto considerando che questi motori sono spessi impiegati in auto ormai usate da anni che hanno perso una grossa parte del loro valore iniziale. Non è un caso che nei giorni scorsi è trapelata la notizia che in Francia un’associazione di clienti di Stellantis che hanno dovuto fare i conti con i problemi relativi a questo motore ha deciso di procedere con una denuncia penale nei confronti del produttore automobilistico.