Nuova Fiat X1/9, e se la piccola sportiva tornasse così?

La Fiat X1/9 originale fu presentata alla stampa nel novembre 1972, sulle strade delle Madonie, in Sicilia, lungo il percorso della Targa Florio. Il prototipo presentava un frontale basso e dalle linee nette, offriva spazio per due persone e montava il motore subito dietro i sedili.

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Rimuovendo l’elemento rigido del tetto, la vettura poteva essere guidata in configurazione scoperta, mantenendo però in posizione l’arco di sicurezza (roll-bar). Si trattava di una sportiva compatta, caratterizzata da proporzioni riconoscibili al primo sguardo. Proprio queste linee vengono riprese in un rendering che immagina una ipotetica nuova Fiat X1/9.

Nuova Fiat X1/9: dal prototipo “Runabout” al rendering di Sezer Design

Erede della 850 Spider, era equipaggiata con il motore da 1,3 litri e 75 CV della Fiat 128 Rally, montato in posizione trasversale dietro i sedili. I suoi tratti distintivi erano il frontale ribassato, i fari a scomparsa e il tetto rimovibile. Questa piccola auto sportiva riscosse un notevole successo, in particolare negli Stati Uniti. Nel 1978 arrivò una versione da 1,5 litri con cambio a cinque marce e, dal 1982, la produzione fu proseguita da Bertone con il proprio marchio.

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Sezer Design, un designer digitale indipendente, si è ispirato a queste proporzioni per creare un rendering, avvalendosi dell’intelligenza artificiale. La sua X1/9 si presenta in color giallo, con un profilo ribassato e passaruota ampiamente allargati. Nella vista laterale emerge l’elemento più caratteristico del modello originale: rimuovendo il pannello del tetto, rimane visibile l’arco di sicurezza dietro i sedili, sul quale spicca la scritta “X1/9”.

Sul frontale, due sottili strisce a LED sostituiscono i fari a scomparsa del modello d’epoca. Una griglia nera si estende lungo l’intera larghezza del frontale, recando al centro la scritta Fiat. Più in basso, le prese d’aria dalle linee spigolose accentuano la forma a cuneo del cofano motore. Dietro le portiere si aprono due ampie aperture nere, un richiamo alla configurazione a motore centrale prevista dal designer.

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Il posteriore riprende il gioco delle linee orizzontali: due sottili fanali rossi sono integrati in una fascia scura. La copertura situata dietro l’abitacolo è solcata da feritoie di ventilazione, mentre nella parte inferiore spiccano un grande diffusore e due terminali di scarico di forma trapezoidale.

Nell’abitacolo, la pelle marrone riveste i fianchetti dei sedili, i braccioli e una porzione della plancia. Un ampio schermo raggruppa la strumentazione e i comandi multimediali; al di sotto si sviluppa una serie di sottili bocchette di ventilazione. Il volante a tre razze e il tunnel centrale, che separa nettamente i due sedili, preservano l’impostazione compatta del modello originale.