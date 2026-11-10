Ferves Ranger, come fregare un marchio registrato con tre lettere e una 500

Il fuoristrada più piccolo del mondo lo ha costruito un signor Ferrari. Lui, però, non c’entra niente con quella Ferrari. Il Ferves Ranger misura 2,83 m in lunghezza e pesa 500 kg, nelle foto sembra un modellino da vetrina, nella realtà è un mezzo che il Sahara l’ha attraversato davvero.

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La base è la Fiat 500 degli anni Sessanta, quella che tutti ricordano come utilitaria da centro città. Qui si prende il bicilindrico in linea da 0,5 litri, si lascia il resto alla fantasia dell’ingegnere e si ottiene ben altro. Il motore eroga 18 CV e 31 Nm di coppia, abbastanza per toccare i 72 km/h. Il cambio è un manuale a quattro marce, abbinato al bloccaggio del differenziale posteriore, e la trazione può essere integrale oppure solo posteriore.

Le misure, 1,45 m di larghezza, passo di appena 1,55 m, ruote da 10 pollici con tasselli che sembrano rubate a un quad. L’altezza da terra, grazie alle balestre che attraversano ogni asse da una ruota all’altra, è invece da vero fuoristrada. I freni sono quattro tamburi idraulici. Lo sterzo ricorda quello di un autobus, perché il volante è allineato con la posizione dell’asse anteriore.

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Quattro persone a bordo, tetto in tela rimovibile, portiere che si tolgono, parabrezza che si ripiega in avanti. Per chi voleva lavorare c’era anche la versione cargo, capace di caricare 300 kg di qualsiasi cosa.

Il debutto è del Salone dell’Auto di Torino del 1966, e fu una sorpresa vera. L’obiettivo dichiarato era sfidare le Jeep dell’epoca giocando sulla leggerezza e sulle dimensioni.

Dietro il progetto c’era l’ingegnere italiano Carlo Ferrari, che avrebbe volentieri usato il proprio cognome come marchio. Peccato che quel nome fosse già registrato da qualcuno un tantino più famoso. Soluzione, Ferves, ovvero Ferrari Veicoli Speciali. Un modo elegante per non farsi fare causa.

Nel 1968 Giorgio Amoretti prese la compagna e il figlio e attraversò il Sahara con due Ferves Ranger. Tra il 1966 e il 1971 ne furono venduti circa 600 esemplari, poi l’azienda dovette chiudere. Il Ranger era spartano all’estremo, pensato anche per l’uso militare, e di quel carattere non ha mai fatto mistero. Oggi ne restano circa cinquanta, e alcuni sono stati restaurati con gusto.