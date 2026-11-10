Stellantis riorganizza le vendite alle imprese, Andrea Croce alla guida del B2B

Stellantis riorganizza la propria rete di vendita dedicata ai clienti business. A partire da novembre, la nuova struttura Fleet & Business Solutions, guidata dal responsabile B2B Andrea Croce, accorpa in un’unica divisione le attività rivolte ai grandi clienti e alle piccole e medie imprese (PMI). La rete di concessionari specializzati lavorerà in stretta sinergia con i team dedicati al segmento corporate. Questa riorganizzazione rientra nel piano Fastlane 2030 e mira a ridurre i tempi di risposta verso i clienti.

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Stellantis B2B: Nuove responsabilità

Croce assume inoltre, ad interim, la guida di KA & SME Sales (vendite a grandi clienti e PMI), coadiuvato da Gianluca Nardi e Ferruccio Corso. Questa divisione segue le PMI, i grandi clienti nazionali e internazionali, nonché i cosiddetti “B2B Dealer Champions”, ovvero i concessionari che fungono da punti di riferimento centrali per il mercato business. Il coordinamento viene così centralizzato, indipendentemente dal fatto che l’azienda cliente sia gestita direttamente da Stellantis o tramite un concessionario.

Il segmento del noleggio (Rental) è affidato a Marco Becchero. La sua divisione, Rental Sales, distingue tra la collaborazione con operatori di noleggio a lungo termine e broker, da un lato, e aziende di noleggio a breve termine, dall’altro. Vittorio Aversa è a capo di Marketing & Sales Operations, il terzo pilastro della nuova struttura. Federica Tolin è responsabile dell’area Business Intelligence, Performance & Targets, che si occupa dell’analisi dei dati, del monitoraggio dei risultati e degli obiettivi commerciali.

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Croce ha sottolineato che la priorità è quella di essere “più agili, più semplici e più rapidi nel rispondere alle esigenze dei clienti business”. Per Stellantis, il raccordo tra chi segue le imprese e chi opera sul territorio dovrebbe facilitare la scelta di veicoli e servizi in base al tipo di attività. Le richieste di una PMI e quelle di una grande flotta, infatti, passano spesso da canali diversi. Il gruppo punta a rendere più semplice, attraverso ciascuno di quei canali, l’accesso alle soluzioni di mobilità professionale offerte dai suoi marchi.