Nuova Alfa Romeo Giulia, e se l’erede fosse ancora una berlina così?

La nuova Alfa Romeo Giulia che avrebbe dovuto debuttare nel 2026 è stata accantonata. Quel progetto prevedeva una berlina esclusivamente elettrica, sviluppata quando il Biscione puntava a passare a una gamma interamente a batteria. Nel frattempo, Alfa Romeo ha confermato la produzione della Giulia attuale almeno fino alla fine del 2027, compresa la Quadrifoglio. Dopo quella data, resta da capire se la berlina avrà davvero un’erede diretta.

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Nuova Alfa Romeo Giulia: cosa sappiamo e come la immagina Sezer Design

In occasione della presentazione del concept “Cuorerosso”, Santo Ficili ha dichiarato che Alfa Romeo sta ancora valutando il futuro della Giulia e dello Stelvio. La decisione dipenderà sia dal tipo di propulsione effettivamente richiesto dai clienti, sia dalla sostenibilità economica dell’investimento. Per quanto riguarda la Giulia, sorge anche l’interrogativo su quale tipologia di veicolo il marchio potrebbe scegliere per ricoprire tale ruolo in futuro; una nuova berlina a quattro porte rimane, in ogni caso, una delle opzioni.

È proprio da questo presupposto che parte Sezer Design. Il designer digitale indipendente ha realizzato un rendering, avvalendosi dell’intelligenza artificiale, e lo ha presentato sui social media come Alfa Romeo Giulia Next-Gen Concept. Il suo progetto mantiene le proporzioni tipiche di una berlina sportiva: cofano lungo, abitacolo arretrato e coda corta. La carrozzeria è verniciata in un rosso a triplo strato, che crea un contrasto con il tetto panoramico in vetro di colore scuro.

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Il frontale è dominato dal classico Scudetto, affiancato da due sottili fari a LED segmentati. Le nervature sul cofano convergono verso il logo del marchio, mentre ampie prese d’aria laterali completano il classico design “trilobo” di Alfa Romeo. Osservando la fiancata, spiccano i cerchi dal caratteristico disegno a cinque fori, dietro i quali fanno capolino le pinze dei freni di colore rosso. La vista dall’alto rivela l’estensione del tetto in vetro, che arriva fino al lunotto posteriore.

Al posteriore, una fascia luminosa attraversa quasi l’intera larghezza del portellone, incorniciando il logo. Più in basso, la scritta Alfa Romeo in corsivo riprende un motivo classico, mentre il diffusore scuro integra due terminali di scarico, uno per lato.

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Nell’abitacolo, il colore rosso è presente sui fianchetti dei sedili, sui pannelli porta e lungo la plancia. Il quadro strumenti digitale mantiene il classico formato a due elementi circolari, mentre lo schermo centrale visualizza il menu per le modalità di guida “DNA”. Un dettaglio particolarmente distintivo si trova sotto il display: un piccolo stemma che richiama la forma della tipica calandra Alfa Romeo. Sul volante è inoltre posizionato il tasto di avviamento rosso, uno dei richiami più diretti all’attuale Giulia.