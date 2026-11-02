Alfa Romeo al C2C Festival: la Tonale Luna Rossa si prende la scena a Torino

Musica, sperimentazione e automobili hanno condiviso gli spazi del C2C Festival 2026, che ha celebrato a Torino il suo venticinquesimo anniversario dal 29 ottobre al 1° novembre. Alfa Romeo ha partecipato come Mobility Partner, mettendo a disposizione una flotta di courtesy car per accompagnare artisti e ospiti tra le sedi della manifestazione. Al centro della sua presenza, la nuova Edizione Luna Rossa.

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Tonale Luna Rossa protagonista della presenza Alfa Romeo al C2C Festival

A richiamare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto la Tonale Edizione Luna Rossa, esposta durante il festival. Il SUV si presenta con una livrea grigia, la grafica Luna Rossa sulle fiancate e il logo Alfa Romeo rosso dedicato. Completano l’allestimento i cerchi in lega da 20 pollici Glossy Black, che aggiungono un contrasto con la carrozzeria.

Il richiamo al mondo della vela continua nell’abitacolo. I sedili utilizzano un tessuto premium realizzato con tecnologia 3D Knit, mentre l’illuminazione ambientale riprende la struttura geometrica delle vele. Sono dettagli attraverso i quali la collaborazione con il team italiano entra nell’auto e ne caratterizza l’ambiente interno.

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Photo Credit: Lucrezia Ferrante

La Tonale fa parte di un progetto più ampio che coinvolge l’intera gamma Alfa Romeo. L’edizione “Luna Rossa” si estende infatti anche ai modelli Junior, Giulia e Stelvio; ciascuna delle quattro versioni si colloca al vertice della propria gamma di riferimento. Il filo conduttore è rappresentato da una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni del team: bianco, nero, grigio e rosso si combinano attraverso finiture e abbinamenti specifici.

Tutti i modelli presentano il logo Alfa Romeo rosso, l’emblema “Luna Rossa” e dettagli personalizzati sui sedili. Allo stesso tempo, ogni veicolo mantiene il proprio carattere distintivo, con Giulia e Stelvio a rappresentare gli aspetti più esclusivi della serie.

Photo Credit: Lucrezia Ferrante

La partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa prevede anche lo scambio di competenze tecniche e lo sviluppo di progetti speciali. Ne è un esempio la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie limitata di soli dieci esemplari, già interamente venduti. Questa edizione esclusiva unisce due icone dello spirito sportivo italiano, fondendo innovazione tecnica e personalizzazione sartoriale del veicolo. Il ritorno a C2C prosegue un legame di lunga data.

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Alfa Romeo è stata infatti il primo partner automobilistico del festival, ricoprendo il ruolo di sponsor principale per sette edizioni consecutive, dal 2008 al 2014. In quel periodo, l’evento era noto come “Alfa MiTo Club to Club” e vedeva protagonista la compatta MiTo, promossa all’epoca come “Energy Machine”.

La collaborazione è stata riattivata nel 2025, con Alfa Romeo a sostegno anche dell’inaugurazione del festival di quest’anno. Il 29 ottobre si è tenuto il “C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo”, primo appuntamento di un programma che ha incluso oltre venti spettacoli distribuiti tra OGR Torino, Lingotto Fiere e il Teatro Carignano, quest’ultimo tornato a ospitare il festival dopo undici anni di assenza.

L’edizione ha proposto musica avant-pop, progetti sperimentali e contaminazioni artistiche, il tutto caratterizzato da un respiro fortemente internazionale. Oltre alla presenza nelle sedi del festival, il marchio ha messo a disposizione servizi di mobilità per agevolare gli spostamenti di artisti, ospiti e figure chiave durante i quattro giorni dell’evento.

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Per Alfa Romeo, la collaborazione con C2C si affianca ad altre partnership, come quelle con i Subsonica, il Kappa FuturFestival e il m2o Morning Club, attraverso le quali il brand continua a interagire con diversi ambiti musicali e creativi.