Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa promossa dagli inglesi: “Speciale, velocissima e ancora capace di emozionare”

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è una vettura davvero speciale. Basta guardarla per capire che dietro questa serie speciale c’è stato un lavoro molto profondo. Ne saranno costruiti appena 10 esemplari destinati ai clienti, ai quali si aggiunge il prototipo numero 0, e tutte le vetture sono già state vendute.

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A mettersi al volante proprio del prototipo è stato Illya Verpraet di Autocar, che ha provato la vettura sulle strade delle Midlands. La sua recensione parte da una considerazione che riguarda più in generale Alfa Romeo: mentre il marchio aspetta nuovi modelli capaci di dare una vera spinta alle vendite, iniziative come Bottega Fuoriserie permettono almeno di sfruttare fino in fondo il fascino e la storia del Biscione.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, il verdetto di Autocar

La Luna Rossa è uno dei primi esempi di questa strategia. Il legame con il celebre team velico non è stato risolto semplicemente con colori e targhette dedicate. Alfa Romeo ha lavorato parecchio sull’aerodinamica, aggiungendo appendici sul frontale, nuovi elementi nel sottoscocca, profili lungo le minigonne e soprattutto un enorme alettone posteriore.

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Secondo la casa, il nuovo pacchetto permette di ottenere 140 kg di deportanza a 300 km/h. Numeri difficili da mettere alla prova su una normale strada inglese e Verpraet ammette senza troppi giri di parole di non aver potuto sentire davvero la differenza.

Anche dentro ci sono dettagli particolari. I sedili Sparco con schienale in carbonio utilizzano un rivestimento ispirato ai giubbotti di salvataggio, mentre l’inserto sulla plancia è stato realizzato utilizzando vere vele.

Proprio l’abitacolo, però, ha riservato anche qualche sorpresa meno piacevole. Sull’esemplare numero 0 il giornalista ha trovato alcuni rivestimenti non perfettamente fissati, un comando del sedile montato male e badge rossi che mostravano già qualche segno di deterioramento. Difetti che Autocar spera non siano presenti sulle dieci vetture consegnate ai clienti.

Quando si comincia a guidare, però, il discorso cambia completamente. La meccanica è praticamente quella della Giulia Quadrifoglio che conosciamo: V6 biturbo da 513 CV, trazione posteriore e differenziale autobloccante meccanico. E secondo Verpraet non serviva necessariamente intervenire, perché la Giulia rimane una delle berline sportive più divertenti da guidare.

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Lo sterzo è velocissimo, l’avantreno risponde immediatamente e la macchina cambia direzione con una naturalezza che continua a distinguersi anche rispetto a modelli molto più recenti. Dopo aver guidato la nuova Audi RS5, Verpraet nota soprattutto quanto siano diverse le due auto: la tedesca è moderna e sofisticata, mentre l’Alfa conserva un carattere molto più analogico e vecchia scuola.

In modalità Race la Giulia diventa ancora più libera, anche perché vengono esclusi gli aiuti elettronici. Una scelta impegnativa, ma il comportamento del retrotreno viene descritto come progressivo e prevedibile, con la possibilità di far scivolare la macchina in uscita di curva senza reazioni brusche.

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Non tutto convince. Il V6 è potente e pronto, ma il suo sound viene giudicato un po’ ruvido e lo scarico Akrapovič tende ad accentuarne alcune tonalità. Il cambio automatico a otto rapporti funziona bene, ma il giornalista lancia anche una provocazione: una vera serie speciale della Giulia Quadrifoglio dovrebbe riportare in vita il cambio manuale a sei marce offerto nei primi anni di produzione.

La Luna Rossa non sarà certamente il modello che risolverà i problemi di Alfa Romeo. Per Autocar, però, riesce a fare una cosa molto più semplice: ricordare quanto sia ancora speciale da guidare una Giulia Quadrifoglio, anche a dieci anni di distanza dalla nascita del progetto.