Le Jeep più potenti di sempre: tra V8 ed elettriche, la classifica riserva sorprese



Le Jeep più potenti non sono solo fuoristrada dotati di imponenti motori V8. I modelli elettrici hanno rimescolato le carte, sebbene il primo posto sia ancora occupato da un veicolo dell’“era Hellcat”. Ci concentriamo sulle versioni di serie omologate per l’uso stradale, escludendo concept e modifiche aftermarket, selezionando la variante più potente per ciascun modello. Tutti i valori di potenza sono espressi in cavalli vapore (CV); i dati relativi alle versioni americane sono stati convertiti e arrotondati.

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Le cinque Jeep più potenti, dalla Wrangler alla Grand Cherokee

Ad aprire la lista c’è la Wrangler Rubicon 392, equipaggiata con un motore V8 HEMI aspirato da 6,4 litri capace di erogare circa 477 CV. Questa potenza si accompagna ad assali rigidi, riduttore e spiccate doti fuoristradistiche. Non si tratta di una Wrangler elaborata da un preparatore esterno: la 392 è ​​un modello di serie ufficiale Jeep, così come la variante Willys che ne è derivata.

Salendo in classifica troviamo la Grand Wagoneer, dotata di un motore sei cilindri biturbo “Hurricane” in configurazione High Output da 3,0 litri. Per il model year 2025, la potenza raggiunge circa 547 CV, valore valido anche per la Grand Wagoneer L a passo lungo. Si tratta di un SUV imponente, pensato principalmente per le famiglie nordamericane. È bene precisare che questo dato si riferisce specificamente a tale versione; non tutti i modelli Grand Wagoneer, infatti, dispongono della stessa potenza.

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La Wagoneer S Launch Edition porta la propulsione elettrica sul podio, con circa 608 CV. La presenza di due motori garantisce la trazione integrale e, secondo Jeep, il veicolo è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (circa 97 km/h) in 3,4 secondi. (Questo dato si basa sullo standard americano 0–60 miglia orarie, che non va confuso con il parametro metrico 0–100 km/h.)

Al secondo posto troviamo la Recon elettrica, attualmente presente sul sito web americano di Jeep con una potenza massima equivalente a circa 679 CV. Il suo design è orientato all’avventura: vanta la certificazione “Trail Rated” e offre la possibilità di rimuovere le portiere. Le elevate prestazioni si uniscono quindi a caratteristiche progettate specificamente per i terreni fuoristrada.

In cima alla lista si colloca la Grand Cherokee Trackhawk: il suo motore V8 HEMI sovralimentato da 6,2 litri eroga circa 717 CV (secondo le specifiche statunitensi convertite). Introdotta nel 2017 come modello 2018, abbina tale potenza a un cambio automatico a otto rapporti, alla trazione integrale e a un impianto frenante Brembo. Rappresenta il punto di riferimento per questa selezione.

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Ricordiamo infine che la famiglia Grand Cherokee comprende anche la versione SRT, dotata di un motore V8 aspirato da 6,4 litri che, nelle specifiche statunitensi del 2021, sviluppa circa 482 CV.