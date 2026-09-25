Alfa Romeo Luna Rossa, da oggi parte la commercializzazione in Italia: ecco tutti i prezzi

Da oggi, 25 settembre, si aprono ufficialmente gli ordini in Italia per la nuova gamma Alfa Romeo Edizione Luna Rossa. Dopo la presentazione della serie speciale nata dalla partnership con il team velico italiano, arriva quindi il momento della commercializzazione vera e propria, con i listini ufficiali dei quattro modelli coinvolti.

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La famiglia comprende Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, tutte proposte in una configurazione specifica che si posiziona nella parte alta dell’offerta dei rispettivi modelli. La serie speciale punta soprattutto su una maggiore caratterizzazione estetica, su dotazioni più ricche e su dettagli esclusivi legati al mondo Luna Rossa.

Alfa Romeo Luna Rossa: tutti i prezzi

La più accessibile è Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa, che parte da 37.800 euro. È quindi il punto d’ingresso nella nuova famiglia e rappresenta la scelta più abbordabile per chi vuole entrare nell’universo senza salire subito sui modelli di categoria superiore. Per Tonale Edizione Luna Rossa il prezzo di partenza sale invece a 48.950 euro. Il SUV compatto si colloca quasi 11.000 euro sopra Junior e rappresenta il secondo gradino della gamma.

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Più in alto troviamo Giulia e Stelvio, che portano la serie speciale su una fascia di prezzo decisamente più elevata. Alfa Romeo Giulia Edizione Luna Rossa parte da 71.250 euro, mentre per Stelvio servono almeno 73.350 euro. La differenza tra Giulia e Stelvio è quindi contenuta in poco più di 2.000 euro, mentre il confronto con Junior mostra bene quanto la nuova edizione sia stata pensata per coprire segmenti molto diversi all’interno della gamma Alfa Romeo.

Con l’apertura degli ordini, la nuova famiglia entra quindi ufficialmente nella fase commerciale in Italia. I clienti possono ora scegliere tra quattro modelli molto differenti per dimensioni, impostazione e fascia di prezzo, ma accomunati dallo stesso allestimento speciale e dallo stesso legame con Luna Rossa.