Alfa Romeo Junior, sconti fino a 6.550 euro a novembre 2026: offerte su ibrida, elettrica e Luna Rossa

Alfa Romeo Junior affronta novembre 2026 con promozioni dedicate a ibrida da 145 CV, elettrica da 156 CV ed edizione Luna Rossa. Le iniziative scadono il 30 novembre e prevedono condizioni differenti, tra pronta consegna, permuta e finanziamento.

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Junior: gli sconti di novembre, la storia e i risultati commerciali

La Junior Ibrida MY26 parte da un listino di 31.050 euro. Il prezzo promozionale scende a 26.000 euro, oppure a 24.500 euro con finanziamento, raggiungendo così una riduzione di 6.550 euro. L’iniziativa riguarda vetture in pronta consegna, con il contributo dei concessionari aderenti. Sono pubblicizzati anche fino a 1.000 euro di ulteriori vantaggi sulla pronta consegna. Il piano prevede anticipo di 5.836 euro, 35 rate da 159 euro e rata finale di 18.454,70 euro, con TAN 7,99% e TAEG 10,2%.

La Junior Elettrica da 156 CV viene proposta a 36.253 euro anziché 39.800, con easyWallbox inclusa, in caso di permuta e su pronta consegna. Il finanziamento richiede 15.995 euro iniziali, 35 rate da 199 euro e saldo finale di 16.067,20 euro. TAN 3,49%, TAEG 5,32%.

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La Luna Rossa ibrida MY27 costa invece 32.800 euro, oppure 31.300 euro con finanziamento, contro 37.800 di listino. Con permuta, l’esempio comprende 9.142 euro di anticipo, 35 rate da 199 euro e rata finale di 21.311 euro: TAN 7,99%, TAEG 9,93%. IPT e contributo PFU sono esclusi dai prezzi.

La storia della Junior ha inizio nel 2024, con il ritorno di Alfa Romeo nel segmento delle auto compatte, dopo l’uscita di scena della MiTo e della Giulietta. Svelata il 10 aprile con il nome “Milano”, è stata ribattezzata “Junior” pochi giorni dopo: una denominazione profondamente legata alla tradizione sportiva del marchio.

Prodotta a Tychy, in Polonia, la vettura introduce il primo propulsore completamente elettrico nella gamma del brand. Oltre alle versioni ibrida ed elettrica da 156 CV, l’offerta si è successivamente ampliata includendo la variante “Veloce” da 280 CV e il modello “Q4” a trazione integrale.

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L’evoluzione passa anche dalle edizioni speciali: la Luna Rossa aggiunge loghi rossi, livrea laterale dedicata, cerchi da 18 pollici e sedili riscaldati con rivestimenti specifici. Sul mercato italiano, UNRAE registra 8.554 Junior immatricolate da gennaio a settembre 2026, che collocano il SUV compatto al quarantunesimo posto della classifica generale.

Per quanto riguarda l’Europa, i dati disponibili per questo modello sono aggiornati ad agosto 2026. In quel mese, la Junior ha registrato 1.527 immatricolazioni, un calo del 25,7 per cento rispetto ad agosto 2025. Nei primi otto mesi dell’anno, il totale ha raggiunto le 19.836 unità, con una flessione del 14,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.