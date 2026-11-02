Maserati, il lusso cambia indirizzo: con Casa Maserati il Tridente entra nel mondo delle residenze esclusive

Il Tridente si prepara a entrare anche nelle case. Con Casa Maserati, il marchio modenese si affaccia al settore immobiliare e delle Branded Residences, le residenze che prendono forma attorno allo stile e ai valori di un brand. L’idea è portare nell’abitare la cura dei materiali, il design e l’artigianalità che caratterizzano le sue automobili. L’annuncio arriva in un anno simbolico: nel 2026 ricorre il centenario del Tridente, nato nel 1926.

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Casa Maserati, lo stile del Tridente prende forma anche negli spazi da abitare

Il punto di partenza è il concetto di Gran Turismo italiano, che Maserati vuole rileggere attraverso gli ambienti domestici. Il piacere di viaggiare, il comfort e l’attenzione ai particolari diventano riferimenti per progettare luoghi nei quali trascorrere la propria quotidianità. A tenere insieme questi aspetti sarà l’ospitalità italiana, intesa come capacità di accogliere e far sentire le persone a proprio agio.

La scelta arriva mentre le Branded Residences stanno guadagnando spazio nel mercato internazionale del lusso. Maserati guarda a una clientela che, accanto alla qualità dell’immobile e dei servizi, attribuisce valore anche al nome che accompagna una proprietà. Scegliere una residenza legata al Tridente significa quindi riconoscersi nel suo gusto e nella sua storia.

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Come si tradurrà tutto ciò nell’interior design? La visione del brand punta su forme scultoree, proporzioni equilibrate e materiali di alta gamma. La luce, le palette cromatiche e le texture delle superfici giocheranno un ruolo fondamentale nel definire il carattere di questi ambienti. Un senso di familiarità con il mondo Maserati emergerà attraverso un design curato e dettagli raffinati, che i residenti potranno riscoprire nella loro quotidianità.

L’esperienza dell’ “ospitalità” abbraccerà anche il benessere, la cultura e il gusto raffinato, con spazi ed esperienze pensati per favorire la convivialità. Si tratta di uno degli aspetti su cui il brand pone maggiore enfasi, promuovendo un’idea di lusso legata al piacere dello stare insieme. I servizi specifici che verranno proposti saranno definiti al momento della presentazione delle prime iniziative.

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Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, considera questo progetto un passo significativo verso l’ampliamento degli orizzonti del marchio. Secondo questa visione, qualità come la bellezza, l’autenticità, la passione e l’attenzione per i dettagli possono trovare espressione ben oltre l’ambito automobilistico. “Casa Maserati” servirà a rafforzare i legami con chi già conosce il Tridente, attirando al contempo nuove persone che potrebbero scoprire il marchio proprio attraverso questa iniziativa.

Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e General Manager di BOTTEGAFUORISERIE, colloca questo progetto accanto alle divisioni già esistenti del brand: “Classiche”, “Corse” e “Fuoriserie”. Pur essendo ambiti distinti, condividono un obiettivo comune: approfondire il legame con il marchio. Nel caso di queste residenze, tale relazione entrerà a far parte della quotidianità dei clienti attraverso gli spazi in cui vivono.

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Fiorio pone particolare enfasi sulla necessità di mantenere lo stesso livello di cura riservato ai modelli GranTurismo. Artigianalità, eleganza e ospitalità devono essere chiaramente percepibili nel risultato finale. È proprio attraverso questa coerenza che Maserati punta a stabilire una presenza credibile in questo settore, elevando ulteriormente il prestigio del Tridente sulla scena internazionale.

Klaus Busse, Head of Design di Maserati, ha illustrato l’approccio progettuale facendo leva su tre principi fondamentali: performance, presenza e provenienza. Sebbene tali termini siano solitamente associati al mondo dell’automobile, in questo contesto vengono applicati alla casa e alle esigenze di chi la abita.

La “performance” riguarda la funzionalità degli spazi, che devono sapersi adattare, sia ai momenti di riposo che a occasioni sociali più vivaci. La “presenza” si riferisce al carattere di uno spazio: quelle qualità che lo rendono distintivo e piacevole da vivere. La “provenienza” rimanda alla cultura italiana, alla maestria artigianale e all’eleganza che il marchio intende preservare in tutto il progetto.

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Per vedere le prime realizzazioni bisognerà attendere futuri annunci; al momento, infatti, non sono ancora stati resi noti luoghi, partner, prezzi o tempistiche di attuazione. Maserati svelerà presto i suoi primi progetti: sarà allora possibile scoprire gli edifici specifici, le soluzioni architettoniche e i servizi selezionati per dare a “Casa Maserati” una presenza concreta.