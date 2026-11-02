Stellantis cresce in Francia: Fiat sfiora il +29%, Alfa Romeo avanza del 9%

Stellantis cresce in Francia anche a ottobre 2026. Le immatricolazioni di autovetture, senza considerare Leapmotor, aumentano del 2,8% rispetto a un anno prima. Il risultato porta la crescita da gennaio al 2,2% e conferma il gruppo al primo posto sia nelle auto sia nei commerciali leggeri. Considerando insieme i due mercati, la quota nei primi dieci mesi raggiunge il 28%.

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Stellantis Francia, crescono i marchi italiani e arriva il primato nell’elettrico

I propulsori elettrici offrono un contributo significativo. A ottobre, Stellantis ha conquistato il 26,2% del mercato complessivo di vetture e veicoli commerciali leggeri a batteria. Da inizio anno, la quota si attesta al 22%, mentre le immatricolazioni delle sole elettriche crescono del 55,8%.

Il gruppo detiene inoltre la leadership nel segmento ibrido. La sua quota di mercato raggiunge il 33,7% per gli HEV e il 30,8% includendo i PHEV; tali dati comprendono sia le autovetture che i veicoli commerciali leggeri.

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Per Peugeot, la conferma più significativa arriva dalla 208, ancora l’auto più venduta in Francia da gennaio. Nella top ten trovano spazio anche 2008 e 3008: la prima guida la classifica dei SUV nel cumulato, la seconda conquista il primato mensile a ottobre. La 308 resta al vertice del proprio segmento. Nell’ibrido HEV/PHEV Peugeot raggiunge il 16,3% considerando auto e commerciali leggeri, mentre cinque suoi modelli figurano tra le dieci autovetture più vendute alle imprese.

A ottobre, Citroën ha registrato un incremento dell’11,4 per cento nelle vendite di autovetture. La sua quota di mercato è salita al 7,5 per cento, con un guadagno di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024. La C3 ha raggiunto il podio tra le auto più vendute e la gamma ha beneficiato anche del contributo della C3 Aircross e della C5 Aircross, incluse le loro versioni elettriche. Nei primi dieci mesi dell’anno, Citroën ha mantenuto la terza posizione nel mercato complessivo di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

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Tra i marchi italiani spicca Fiat, che a ottobre sfiora il +29% nelle autovetture. Il bilancio da gennaio mostra un aumento del 31,5% tra auto e commerciali leggeri, con una quota del 2,7%. A trainare il risultato sono soprattutto le vetture, cresciute del 63%, mentre i commerciali avanzano del 2%.

Per Alfa Romeo arriva il terzo mese consecutivo di crescita: a ottobre le immatricolazioni di autovetture aumentano del 9% rispetto a un anno prima. Leapmotor firma invece il proprio record mensile francese con 1.390 immatricolazioni, pari al 2,13% del mercato delle auto elettriche. Da gennaio raggiunge 7.292 unità e una quota dell’1,5% nel comparto, sostenuta da T03 e B10.

Nei commerciali leggeri, Stellantis Pro One resta prima con il 31,7% a ottobre e il 36,4% da gennaio. Le immatricolazioni dei suoi modelli elettrici aumentano del 44,3% nel mese.

Xavier Duchemin, direttore di Stellantis Francia, richiama il contributo dei diversi marchi e conferma l’intenzione di ampliare la risposta alle esigenze dei clienti, in un mercato che rimane particolarmente impegnativo.