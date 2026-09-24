Alfa Romeo svela la nuova Edizione Luna Rossa: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio diventano ancora più esclusive

Alfa Romeo rafforza ulteriormente il legame con Luna Rossa e sceglie Napoli per presentare una nuova famiglia di versioni speciali destinata a coinvolgere praticamente tutta la gamma. In occasione della seconda regata preliminare dell’America’s Cup 2027, in programma nel Golfo partenopeo dal 24 al 27 settembre, il Biscione ha infatti svelato la nuova Edizione Luna Rossa, disponibile su Junior, Tonale, Giulia e Stelvio.

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Alfa Romeo ha voluto creare una vera e propria linea trasversale, posizionata al vertice dell’offerta dei quattro modelli e caratterizzata da elementi specifici dentro e fuori dall’abitacolo. Il primo assaggio di questa collaborazione era arrivato con la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, prodotta in appena dieci esemplari e già completamente sold out. Adesso il concetto viene allargato a una parte molto più ampia della gamma Alfa Romeo, pur mantenendo una forte caratterizzazione e numerosi dettagli esclusivi.

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa: quattro modelli e un’identità comune

A unire Junior, Tonale, Giulia e Stelvio è innanzitutto un linguaggio estetico comune. Alfa Romeo ha scelto una palette ispirata direttamente alle imbarcazioni Luna Rossa, giocando principalmente con bianco, nero, grigio e rosso. A questi colori si aggiunge il logo Alfa Romeo rosso dedicato e, naturalmente, la presenza del marchio Luna Rossa.

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Junior e Tonale adottano un’impostazione più moderna e immediatamente riconoscibile. Entrambe possono essere ordinate in una nuova tonalità di grigio ispirata ai dispositivi di galleggiamento indossati dal team Luna Rossa, accompagnata da una linea rossa che percorre la fiancata. Restano comunque disponibili anche carrozzeria bianca e nera.

Il look viene completato da elementi Glossy Black e da cerchi specifici: 18 pollici per Junior e 20 pollici per Tonale. Questi ultimi sono stati sviluppati appositamente per l’Edizione Luna Rossa. Anche gli interni cambiano in maniera evidente. Alfa Romeo ha utilizzato materiali e rivestimenti dedicati, cuciture specifiche e dettagli rossi, cercando di portare nell’abitacolo alcuni richiami diretti al mondo della vela.

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Una delle novità più interessanti riguarda i sedili di Junior e Tonale, che introducono la tecnologia 3D Knit. È la prima volta che questa soluzione viene utilizzata all’interno di Stellantis. Si tratta di una lavorazione con filo continuo che permette di ottenere un rivestimento tridimensionale utilizzando un solo componente e una sola fodera, riducendo così sia la quantità di materiale impiegato sia gli scarti durante la produzione.

Junior e Tonale Luna Rossa puntano anche sulla tecnologia

La caratterizzazione estetica non è l’unico elemento distintivo. Essendo posizionate nella parte più alta della gamma, Junior e Tonale Edizione Luna Rossa possono contare anche su una dotazione particolarmente completa.

Entrambe dispongono del sistema Alfa Connect con touchscreen da 10,25 pollici, navigatore integrato, Apple CarPlay e Android Auto wireless. La strumentazione digitale mantiene invece il classico stile a Cannocchiale del Biscione: 10,25 pollici sulla Junior e 12,3 pollici sulla Tonale.

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Non mancano climatizzatore automatico, accesso keyless, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, regolazioni elettriche per il sedile del conducente e diversi sistemi di assistenza alla guida. Tonale aggiunge inoltre l’impianto frenante Brembo con pinze rosse.

Molto ampia anche la scelta sul fronte dei motori. Junior Edizione Luna Rossa viene proposta con il 1.2 turbo ibrido da 145 CV, disponibile sia a trazione anteriore sia nella variante Q4, oppure in versione completamente elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh.

Tonale, invece, mantiene praticamente tutte le principali motorizzazioni della gamma. Si può scegliere l’ibrido da 175 CV, il diesel 1.6 da 130 CV oppure la Plug-In Hybrid Q4 da 270 CV.

Giulia e Stelvio Luna Rossa sono le più esclusive

Se Junior e Tonale puntano su tecnologia e design, Giulia e Stelvio interpretano il progetto Luna Rossa in maniera ancora più sportiva ed esclusiva. Qui entra in gioco soprattutto la fibra di carbonio. Entrambi i modelli adottano elementi dedicati sul frontale e sulle calotte degli specchietti, accompagnati dai loghi Luna Rossa e Alfa Romeo in rosso. La Giulia aggiunge inoltre minigonne e spoiler ispirati alla Quadrifoglio.

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Le carrozzerie possono essere scelte in bianco, nero oppure Rosso Etna. I cerchi sono da 19 pollici sulla Giulia e da 21 pollici sulla Stelvio, sempre abbinati alle pinze freno rosse. Particolarmente ricercati anche gli abitacoli, dove Alfa Romeo ha combinato pelle, fibra di carbonio ed ECONYL, materiale realizzato utilizzando nylon ricavato anche dal recupero delle reti da pesca. Il tema Luna Rossa ritorna attraverso una linea che attraversa i sedili e attraverso specifiche grafiche presenti sulla plancia.

La dotazione comprende inoltre l’impianto audio Harman Kardon e le sospensioni elettroniche. Il tetto apribile elettrico è di serie sulla Giulia e disponibile come optional sulla Stelvio. Per quanto riguarda i motori, entrambe vengono proposte con il 2.2 turbodiesel nelle configurazioni da 160 e 210 CV. La prima utilizza la trazione posteriore, mentre la più potente dispone della trazione integrale Q4. In entrambi i casi il cambio è l’automatico a otto rapporti.

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Alfa Romeo e Luna Rossa collaborano anche sulla tecnologia

Dietro questa partnership c’è però molto più di una serie di auto speciali. Alfa Romeo sta infatti mettendo a disposizione di Luna Rossa parte delle competenze sviluppate negli anni nel campo della simulazione e della dinamica del veicolo.

Il simulatore del Biscione è stato uno dei primi e più avanzati utilizzati all’interno di Stellantis e le metodologie sviluppate dai tecnici Alfa Romeo sono state progressivamente adottate anche in altri centri del gruppo.

Queste competenze vengono ora utilizzate anche per aiutare Luna Rossa nello sviluppo e nella messa a punto dei sistemi di controllo delle vele. I software vengono prima provati virtualmente sul simulatore del team velico e successivamente verificati sulla barca reale.

È probabilmente questo l’aspetto più interessante dell’intera operazione. La collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa non si limita infatti a loghi e iniziative di marketing, ma comprende un vero scambio di competenze tra due realtà che lavorano sulla prestazione, sull’aerodinamica e sull’ottimizzazione di sistemi complessi.

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La nuova Edizione Luna Rossa diventa così il volto stradale di questa collaborazione. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio acquistano un’identità ancora più particolare, mentre Alfa Romeo continua ad accompagnare il team italiano nel percorso verso l’America’s Cup 2027, che per la prima volta nella storia verrà disputata in Italia.