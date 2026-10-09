Peugeot 9X8: Alex Quinn diventa pilota ufficiale nel WEC per la stagione 2027

Alex Quinn correrà con Peugeot nel Mondiale Endurance a partire dal 2027. Il britannico, già coinvolto nello sviluppo della 9X8, è stato promosso a pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies con un contratto pluriennale. Per il pilota, il passaggio alle competizioni nella categoria Hypercar arriva dopo una stagione ricca di risultati in LMP2 e un anno di lavoro con la vettura e la squadra.

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Peugeot 9X8, Alex Quinn si prende il sedile: dal 2027 sarà pilota ufficiale nel WEC

La selezione è il risultato del lavoro svolto durante i collaudi. Peugeot ha espresso apprezzamento per la precisione delle indicazioni tecniche fornite da Quinn, per il rapporto costruito con gli ingegneri e per la capacità dimostrata di contribuire allo sviluppo del veicolo. Il pilota britannico assume l’incarico con una competenza tecnica diretta, acquisita in pista e attraverso la collaborazione con il team.

Il primo contatto con la Hypercar francese si verificò durante il Rookie Test del WEC in Bahrain nel 2025. Sul circuito di Sakhir, Quinn ha avuto l’opportunità di condurre la vettura e dimostrare le proprie abilità alla squadra. A seguito di tale esperienza, è stato selezionato per l’inserimento nel programma come collaudatore e pilota di sviluppo per il 2026.

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Nel frattempo, il suo calendario agonistico è rimasto intenso. La stagione 2026 gli ha portato la vittoria in LMP2 alla Rolex 24 di Daytona e il successo nella classe LMP2 Pro/Am alla 24 Ore di Le Mans. Ha poi conquistato il titolo LMP2 dell’IMSA SportsCar Championship, al termine di una Petit Le Mans nella quale gara e campionato si sono decisi all’ultimo giro.

Sono risultati che hanno accompagnato il lavoro sulla Peugeot e dato alla squadra ulteriori elementi per affidargli un posto da titolare. Quinn ha potuto continuare a confrontarsi nelle gare di durata mentre imparava a conoscere una vettura diversa, destinata a diventare il centro del suo prossimo impegno sportivo.

La sua carriera era cominciata nel karting, con diversi titoli, prima del passaggio alle monoposto. Nelle categorie giovanili si era distinto ottenendo il riconoscimento di Rookie of the Year nella Formula 4 britannica e nella Formula Renault Cup. L’approdo all’endurance ha poi aperto una strada nuova.

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Nel 2024 aveva affrontato sia l’IMSA sia l’European Le Mans Series, chiudendo quest’ultima al secondo posto nella classifica LMP2. Nello stesso anno aveva debuttato alla 24 Ore di Le Mans con un sesto posto di categoria, iniziando a raccogliere esperienza in una delle gare più impegnative del calendario.

Quinn ha definito la promozione un sogno realizzato. Ha ricordato il tempo trascorso con Peugeot in fabbrica e nei test, spiegando di sentirsi pronto per il nuovo ruolo anche grazie ai risultati ottenuti negli altri campionati. Il contratto pluriennale gli permetterà di proseguire il lavoro già avviato con la squadra.

Emmanuel Esnault, a capo del team Peugeot TotalEnergies, ha evidenziato le prestazioni eccellenti ottenute nei collaudi e i significativi successi conseguiti in LMP2. È stato inoltre sottolineato che questa è la seconda volta che Peugeot promuove un giovane proveniente da questa categoria a un sedile nel programma LMH. Nel 2027 Quinn guiderà una 9X8 ulteriormente sviluppata, passando dal lavoro di collaudo alle gare del Mondiale Endurance.