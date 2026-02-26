Peugeot 9X8: nuova, accattivante livrea per il 2026

Peugeot Sport ha presentato oggi, 26 febbraio, la nuova veste grafica delle Peugeot 9X8 numero 93 e 94 in un evento esclusivo organizzato all’Atelier Vendôme di Parigi, trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale del marchio. Le hypercar francesi sono pronte ad affrontare la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship e debutteranno con la nuova livrea in occasione della prima gara del campionato, la 1812 km del Qatar, in programma il 28 marzo.

Il Team Peugeot TotalEnergies svela la sua nuovissima livrea per le Peugeot 9X8 #93 e #94

Il design nasce dalla collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport e reinterpreta in chiave moderna il concetto di “Hypergraph”, una declinazione sportiva del celebre motivo a tre artigli, simbolo distintivo dell’identità stilistica Peugeot. Queste strisce sfumate evocano la velocità e il movimento costante delle auto da corsa Peugeot 9X8, costantemente in movimento. Simboleggiano anche il flusso continuo di milioni di punti dati, la cui analisi e interpretazione diventano fondamentali per la competitività in un campionato in cui i margini tra i rivali sono incredibilmente ridotti. Questo linguaggio visivo si ritrova anche nell’ultima arrivata nella gamma, nata dalla collaborazione tra PEUGEOT Design e Peugeot Sport: la nuova E‑208 GTi.

Bianco, nero e rosso: le Peugeot 9X8 del 2026 sfoggiano i colori storici della Peugeot GTi, proposti per la prima volta sulla 205 GTi al momento del lancio nel 1984. L’emblematico Bianco Okenite è il protagonista ed è il colore di lancio della nuova E-208 GTi.

Nel giugno 2025, durante la 24 Ore di Le Mans, la casa del leone infiammò il mondo, presentando la nuova PEUGEOT E208 GTi. Offrendo un piacere di guida ed un’eleganza eccezionali, oltre alle migliori prestazioni del suo segmento grazie ai suoi 280 cavalli.

Nell’ambito di questa celebrazione, alla 93a edizione di Le Mans, la Peugeot Sport Fanzone ha esposto una PEUGEOT 9X8 ispirata al design GTi. Una show car unica, particolarmente apprezzata dagli appassionati Peugeot.

Oggi, alla vigilia del suo “anno GTi”, Peugeot compie un ulteriore passo avanti nell’esprimere il suo carisma francese, adottando una livrea omaggio GTi completamente nuova per le auto da corsa Peugeot 9X8 #93 e #94, che gareggeranno nel Campionato del mondo endurance 2026.

Leggendaria e moderna. Come la E-208 GTi, la nuova livrea della 9X8 fonde il DNA storico dei modelli Peugeot GTi con richiami alla creatività e alla tecnologia odierne.

L’intero team Peugeot TotalEnergies adotta questa nuova livrea per la stagione 2026, con diverse interpretazioni applicate alle tute da gara dei piloti, all’abbigliamento del team e altro ancora. Ogni nuova superficie vede una nuova interpretazione della livrea.

Matthias Hossann, Responsabile Design Peugeot, spiega la visione della livrea: “La nuova livrea della Peugeot 9X8 è innanzitutto un’ulteriore prova dell’eccezionale qualità della collaborazione tra Peugeot Design e Peugeot Sport. Ipergrafi che rappresentano i leggendari 3 artigli e la loro espressione di performance, e modernità con una combinazione di colori che rappresenta il leggendario spirito Peugeot GTi. Il nostro obiettivo è quello di portare una dose extra di emozione e piacere a ogni giro completato dalla 9X8.”

Alain Favey, CEO di Peugeot, ha dichiarato: “La nuova livrea della Peugeot 9X8 illustra perfettamente l’ambizione del Marchio di perpetuare la leggenda della PEUGEOT GTi: un’elegante fusione di un patrimonio unico e di un’eccellenza tecnologica all’avanguardia. La livrea esprime la sinergia tra le prestazioni del team in pista e, prossimamente, su strada. Con un obiettivo comune: offrire ai nostri clienti e al pubblico il massimo del piacere di guida secondo PEUGEOT.”

Emmanuel Esnault, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato: “Svelare una nuova livrea è sempre un momento chiave per il marchio e per il Team Peugeot TotalEnergies. Simboleggia l’inizio di una nuova stagione e di una nuova dinamica animata da rinnovate ambizioni, pur rimanendo saldamente radicata nella tradizione e nell’identità di Peugeot. Questa livrea incarna pienamente lo spirito del progetto e lo stretto legame tra le competizioni e il marchio. È anche una preziosa opportunità per riunire i nostri partner e condividere questo importante momento che inaugura la stagione 2026. Non vediamo l’ora di vederla prendere vita in pista in Qatar, in occasione della gara di apertura del campionato.