Lancia a Rallylegend con due Ypsilon: Rachele Somaschini firma un debutto storico

Lancia è pronta per il Rallylegend 2026 evento a cui prenderà parte con due Ypsilon Rally2 HF Integrale. Accanto a Nikolay Gryazin, pilota ufficiale Lancia Corse HF nel WRC2, ci sarà il debutto di Rachele Somaschini, alla sua prima gara con la nuova auto. L’evento, che si svolgerà dall’8 all’11 ottobre, darà la possibilità al al pubblico di vedere insieme uno dei protagonisti del ritorno mondiale e un team tutto al femminile.

Advertisement

Lancia a Rallylegend 2026: Gryazin e Somaschini al volante della Ypsilon Rally2

Per la Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà il debutto assoluto a Rallylegend. L’auto arriva a San Marino dopo aver vissuto una stagione eccezionale con Lancia che ha conquistato il WRC2 Teams’ World Championship, una vittoria arrivata al primo anno del ritorno ufficiale nel FIA World Rally Championship. Si è trattato dunque di risultato importante per un progetto che ora arriva davanti a un pubblico fortemente legato alla storia del brand.

Gryazin sarà nuovamente affiancato da Konstantin Aleksandrov, che ha contribuito al successo della squadra nel Mondiale. Nel corso della stagione, l’equipaggio ha ottenuto anche il terzo posto di categoria in Croazia, il secondo in Portogallo e la vittoria in Giappone. Tre risultati che mettono in evidenza l’importanza del pilota nel percorso di Lancia Corse HF.

Advertisement

Anche i tempi sulle singole prove hanno evidenziato la bontà sul lavoro svolto. Gryazin è stato protagonista di sette scratch in Croazia e dieci in Giappone, mostrando la capacità della Ypsilon di essere competitiva lottando con i migliori della categoria.

A Rallylegend quindi arriverà avendo piena consapevolezza delle capacità della vettura avendo sperimentato durante la stagione condizioni di gara differenti. La sua presenza servirà anche a dare una certa continuità al lavoro della squadra, mentre per Somaschini la gara sarà l’occasione per entrare in confidenza con una vettura diversa rispetto a quella guidata fino ad oggi.

Per Rachele Somaschini, invece, il fine settimana sarà soprattutto una novità assoluta. La pilota italiana, 32 anni, sarà la prima donna a competere con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sul sedile di destra ci sarà Daiana Darderi: la coppia affronterà questa esperienza insieme, dando forma a una delle presenze più interessanti dell’edizione 2026.

Advertisement

Somaschini arriva a questo appuntamento con un percorso sportivo già ricco. Ha conquistato quattro titoli italiani rally femminili e il Tour European Rally 2024 nella classifica assoluta. Nel 2025 ha poi disputato cinque appuntamenti del FIA WRC2 con una Citroën C3 Rally2, confrontandosi con prove e avversari del campionato mondiale.

Il 2026 l’ha vista cimentarsi anche nella Dakar Classic, con un Mercedes-Benz Unimog 435 4×4 del 1988. Era al volante del primo equipaggio italiano interamente femminile a partecipare alla competizione con un camion. L’esperienza si è chiusa con il quinto posto tra i mezzi pesanti, prima di questa nuova sfida al volante della Lancia.

Alla sua attività agonistica si accompagna da anni #CorrerePerUnRespiro. Il progetto sostiene la Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica attraverso la raccolta di fondi e la sensibilizzazione sulla malattia genetica di cui la stessa pilota è affetta. Le gare diventano così anche occasioni per portare il messaggio della ricerca davanti a pubblici diversi.

Advertisement

Il rapporto con Lancia ha già avuto un punto di incontro durante la stagione attraverso il Trofeo Lancia, che ha dato visibilità alle iniziative della Fondazione. La partecipazione di Somaschini a Rallylegend aggiunge ora un’esperienza sportiva diretta a questo legame, con la possibilità di raggiungere gli appassionati presenti lungo le prove e nell’area dell’evento.

La cornice di San Marino si presta a mettere accanto epoche diverse del marchio. Fulvia HF, Stratos, 037, Delta S4 e Delta Integrale appartengono a una storia che molti tifosi continuano a seguire con passione. Le due Ypsilon porteranno nello stesso ambiente il progetto con cui Lancia è tornata a confrontarsi nel Mondiale. Il programma dall’8 all’11 ottobre riunirà numerosi piloti e protagonisti della storia dei rally.