Nel 2017, lo stabilimento di Cassino ha prodotto 135.263 vetture. Se la stima della Fim-Cisl, pubblicata a ottobre, dovesse trovare conferma, il 2026 si chiuderà con un volume di circa 12.000 veicoli, vale a dire meno di un decimo del livello raggiunto all’epoca. Nell’arco di nove anni, il calo supererebbe il 91%. Un altro dato illustra la portata del cambiamento nella vita della fabbrica: il sindacato Uilm ha censito circa 154 giorni di fermo, includendo le sospensioni dell’attività avvenute a ottobre e novembre.

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Stellantis Cassino, il confronto con il 2017 e le chiusure di dicembre

Il 2017 fu l’anno in cui la Stelvio entrò in produzione e affiancò la Giulia sulle linee di Piedimonte San Germano. Insieme, i due modelli sfiorarono le 104.000 unità. La Giulietta ne aggiunse oltre 31.000 e il totale dello stabilimento arrivò a quasi il doppio di quello dell’anno precedente. Il ridimensionamento è evidente anche su un periodo più breve. Nel 2025 Cassino aveva prodotto 19.364 auto. Chiudere il 2026 a quota 12.000 significherebbe perderne oltre 7.300 in un solo anno, con un calo vicino al 38%.

Il conteggio dell’Uilm si basava inizialmente su 118 giorni di fermo collettivo registrati fino a settembre. Le interruzioni verificatesi in autunno ne hanno aggiunte circa 36. Nei primi nove mesi erano stati assemblati 8.897 veicoli, tra cui le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale. Per quanto riguarda novembre, tenendo conto dello stop previsto dal 23 al 27, il sindacato conta solo tre giorni lavorativi nell’intero mese, portando il totale a 62 dall’inizio dell’anno.

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A dicembre, una prima interruzione inizierà lunedì 7 per i reparti di carrozzeria e plasturgia; le presse, invece, rimarranno in funzione in quella giornata. Per la carrozzeria e la plasturgia è prevista una chiusura collettiva dal 21 al 31 dicembre, che riguarderà anche il “Fabbricato 0”, rimasto operativo durante le fermate di novembre. Il reparto presse si fermerà invece a partire dalle ore 6:00 del 24 dicembre, rimanendo inattivo fino alla fine del mese.

L’azienda si riserva comunque la possibilità di richiamare il personale necessario per far fronte a specifiche esigenze produttive. Per i giorni di chiusura è previsto l’utilizzo di ferie retribuite e permessi, attingendo innanzitutto ai residui dell’anno precedente.

Il sindacato esprime preoccupazione per eventuali ulteriori sospensioni e per il possibile ricorso ad ammortizzatori sociali. Con un calendario di dicembre già molto ridotto, il bilancio finale rivelerà quanti veicoli lo stabilimento di Cassino sarà riuscito a produrre nei turni rimanenti, nonché lo scostamento tra tale risultato e le previsioni formulate a ottobre.