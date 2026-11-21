Nel 1934, quando un’Alfa Romeo 8C 2300 vinse la 24 Ore di Le Mans, il pubblico francese aveva già visto questo modello tagliare il traguardo per primo nelle tre edizioni precedenti. Se gli equipaggi cambiavano, così come, di anno in anno, si evolveva lo svolgimento della gara, l’auto da battere rimaneva, invece, una costante immutabile. Oltre settant’anni più tardi, chiunque varcasse la soglia di una concessionaria Alfa Romeo poteva ritrovare la sigla 8C su una coupé capace di erogare 450 CV. Ne furono prodotti solo 500 esemplari.

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Alfa Romeo 8C, dalle notti di Le Mans alla «Competizione»

Nel 1931 bastava leggere il nome della 8C 2300 per farsi un’idea di cosa ci fosse sotto il cofano. Gli otto cilindri erano disposti in linea e lavoravano con un compressore volumetrico. Vittorio Jano e i suoi tecnici partirono da quella meccanica per sviluppare sia le vetture da corsa sia quelle destinate ai privati.

La parentela fra le due si capisce meglio pensando a che cosa chiedeva una gara come Le Mans. La macchina doveva avere abbastanza velocità per staccare gli avversari e conservarla mentre passavano le ore, scendeva il buio e i piloti si davano il cambio. Anche alla Mille Miglia le 8C avrebbero trovato terreno adatto alle loro qualità.

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Alla 2300 succedette la 2600 e, verso la metà degli anni Trenta, fece la sua comparsa la 2900. L’otto cilindri in linea sovralimentato rimase la base tecnica di riferimento; Sulla 2900B, i carrozzieri poterono sbizzarrirsi creando linee degne di una vera «gran turismo».

Alfa Romeo offriva telai a passo corto o lungo; tra i carrozzieri che lavorarono su questi modelli figura Touring. Osservando di profilo una 2900B «Lungo» (la versione a passo lungo), lo sguardo percorre il lungo cofano anteriore prima di giungere al parabrezza. L’abitacolo è arretrato notevolmente, mentre la coda scende subito dietro i sedili. Da questa prospettiva, si coglie facilmente l’ampio spazio che il carrozziere ha riservato al motore.

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Quando, nel 2003, Alfa Romeo svelò il prototipo della 8C Competizione, questa ripartizione dei volumi appariva ancora perfettamente riconoscibile. Il cofano si protendeva davanti all’abitacolo, mentre al posteriore la carrozzeria si allargava sopra le ruote.

Furono necessari tre anni per vedere la versione di serie, presentata nel 2006, prima che la commercializzazione prendesse il via nel 2007. Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio pulsava un V8 aspirato da 4,7 litri capace di erogare 450 CV, con la potenza trasmessa alle ruote posteriori. È passato molto tempo prima di rivedere su strada un’Alfa Romeo che portasse questo nome. In totale, sono stati prodotti 500 esemplari di questa coupé.

Nel 2008 arrivò la 8C Spider, anch’essa prodotta in 500 esemplari. La parentela con la coupé era evidente, anche a distanza, grazie soprattutto al cofano e alla linea dei parafanghi posteriori. Per coglierne appieno le sfumature, bastava aprire la capote e imboccare una strada che permettesse di spingere il motore su di giri.

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A tetto aperto, si percepiva molto meglio l’evoluzione della sonorità del V8 man mano che saliva di giri. Era anche il modo più diretto per misurare quanto la 8C si fosse evoluta dai tempi di Jano. Sulla 2300, gli otto cilindri erano disposti in linea, con l’ausilio di un compressore. Sulla Spider, invece, erano disposti a V, e il carattere del motore emergeva soprattutto lasciando salire l’ago del contagiri.