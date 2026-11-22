Il fascino dell’Alfa Romeo Spider sembra davvero sfidare il tempo. La celebre vettura scoperta del «Biscione», nella sua versione del 1967, ha infatti conquistato il titolo di «Auto classica dell’anno» in occasione dei Best in Classic 2026, riconoscimenti assegnati ogni anno dalla rivista Ruoteclassiche alle auto storiche e ai protagonisti del settore. A decretare il vincitore sono stati direttamente gli appassionati, attraverso i voti espressi dai lettori della rivista e dagli utenti di Instagram. Un grande successo per Alfa Romeo, che durante l’evento ha ottenuto anche altri due prestigiosi premi.

Alfa Romeo Spider protagonista ai Best in Classic 2026: premiate anche la Giulia TZ e il Museo di Arese

Del resto, non è difficile capire perché l’Alfa Romeo Spider del 1967 continui a piacere così tanto. Parliamo di una di quelle auto che basta incrociare per strada per riconoscere immediatamente. Il cofano lungo, la carrozzeria bassa e soprattutto quella particolare coda arrotondata, caratteristica della prima serie, le danno ancora oggi un’eleganza difficile da trovare. Sono passati quasi sessant’anni, eppure la Spider continua ad avere un seguito importante tra gli appassionati e i collezionisti. Il premio ricevuto ai Best in Classic 2026 ne è un’ulteriore dimostrazione.

Ma, come accennato, non è stato l’unico riconoscimento della serata per il marchio del Biscione. Anche la Giulia TZ del 1964 si è distinta, aggiudicandosi il premio per il «Restauro dell’anno». Un’ulteriore soddisfazione è arrivata dal Museo Alfa Romeo di Arese, che ha conquistato il titolo di «Museo dell’anno». Questi due riconoscimenti sono particolarmente gratificanti, poiché mettono in luce la storia del marchio e il lavoro meticoloso necessario per preservare veicoli che hanno segnato intere epoche della storia dell’automobile.

Anche altri marchi hanno avuto il piacere di vedere premiati i propri sforzi. L’Aston Martin V12 Vanquish del 2003 è stata eletta «Classica di domani», sempre grazie al voto del pubblico. La Kimera K39 ha conquistato il titolo di «Restomod dell’anno», mentre Maserati Classiche è stata premiata per il suo programma di certificazione delle auto storiche.

Tra le figure di spicco dei «Best in Classic 2026» figurava Leonardo Fioravanti, insignito del Premio speciale alla carriera. Il celebre designer italiano ha contribuito alla creazione di alcune delle automobili più iconiche della storia. I riconoscimenti non soggetti al voto degli appassionati sono stati assegnati da una giuria di esperti presieduta da Gian Luca Pellegrini, direttore di Ruoteclassiche.