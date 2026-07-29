Lancia Corse HF: con cinque Ypsilon Rally2 HF Integrale al Rally Finland

Il decimo round del FIA World Rally Championship è quello in programma dal 30 luglio al 2 agosto prossimi, ovvero il weekend dell’iconico Secto Rally Finland ovvero quello che un tempo era noto come Rally dei 1000 Laghi. Lancia Corse HF si presenta a Jyväskylä forte di una seconda piazza già assodata nella classifica dei team del WRC2, potendo contare su una delle presenze più numerose della categoria in quello che è uno degli appuntamenti più selettivi dell’intero Mondiale Rally.

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Sono infatti ben cinque le Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale impegnate in Finlandia, ad appena cinque appuntamenti rimanenti prima della conclusione della stagione iridata. Per questo motivo il Secto Rally Finland rappresenta anche uno snodo particolarmente importante nella corsa al titolo.

Dal punto di vista degli equipaggi ufficiali saranno ancora una volta Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale numero 23, al momento sesti nella classifica del WRC2 dopo aver vinto in Giappone, e Yohan Rossel con Arnaud Dunand sulla numero 24 a loro volta settimi nella classifica del Mondiale e pronti a rilanciarsi nella mischia.

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Accanto agli equipaggi ufficiali saranno presenti altre tre Lancia Ypsilon Rally2HF Integrale

I due equipaggi ufficiali Lancia Corse HF saranno affiancati da Léo Rossel e Guillaume Mercoiret, già quarti nella classifica iridata e protagonisti di una stagione in costante crescita, insieme a Pablo Sarrazin e Yannick Roche e all’equipaggio formato dall’americano Conner Martell e dall’italiano Alessandro Gelsomino. Uno schieramento particolarmente completo che conferma l’interesse internazionale sempre più concreto nei confronti dell’apprezzata Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

In virtù degli ancora cinque appuntamenti da disputare per concludere il Mondiale, Lancia Corse HF punta a raccogliere punti importanti per puntare a pieno titolo verso la prima piazza nel mondiale dei Team WRC2. Allo stesso tempo Yohan Rossel, Nikolay Gryazin e Léo Rossel saranno chiamati a rilanciare le proprie ambizioni per meglio figurare nella graduatoria riservata ai Piloti; allo stesso tempo il Secto Rally Finland dà l’opportunità di continuare il percorso di sviluppo della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale su un tracciato sterrato veloce e impegnativo.

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L’attuale edizione del Secto Rally Finland vede un percorso particolarmente rinnovato con almeno il 65% delle prove speciali completamente modificate rispetto allo scorso anno. L’avvio del rally è previsto per giovedì sera con la tradizionale Super Special Stage di Harju nel centro di Jyväskylä, mentre venerdì e sabato sarà il turno della maggior parte dei 316,04 chilometri cronometrati attraverso le velocissime prove di Laukaa, Saarikas, Sydänmaa, Parkkola, Västilä e Leustu.

Il gran finale sarà affidato alla nuova prova di oltre 30 chilometri, da disputare due volte la domenica, di Himos-Jämsä, , con il secondo passaggio valido come Wolf Power Stage. “Lancia ha scritto pagine importanti della propria storia su questo rally leggendario. È quindi con grande entusiasmo e orgoglio che i nostri equipaggi si preparano a prendere il via di uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione del FIA World Rally Championship”, ha ammesso Didier Clément che è Team Principal di Lancia Corse HF.