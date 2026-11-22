Oggi si chiuderà il sipario sull’edizione 2026 di Milano Autoclassica, salone annuale dedicato alle auto classiche, storiche e sportive che si svolge a Fiera Milano (Rho). L’evento riunisce appassionati, collezionisti, costruttori, musei e addetti ai lavori, attorno al tema delle quattro ruote.

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Il ruolo principale, nella tela espositiva, è svolto dai modelli iconici del passato e dai pezzi da collezione. In questo ambito si ritaglia il suo spazio la Scuderia del Portello, che ha deciso di omaggiare un compleanno importante: il secolo di vita della Carrozzeria Touring Superleggera.

Per una degna celebrazione, il club milanese ha messo in vetrina alcune icone del suo Museo Dinamico dedicato al marchio del “biscione”. Nello specifico si tratta di tre esemplari in rappresentanza di tutte le serie in cui è sbocciata la leggendaria Alfa Romeo 1900 coupé.

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Con questa presenza, la Scuderia del Portello rende omaggio all’eleganza e all’ingegneria automobilistica nel segno della Carrozzeria Touring Superleggera, a cento anni dalla sua nascita. L’atelier milanese fu fondato, infatti, da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni, quando le lancette del tempo segnavano il 1926.

Foto Milano Autoclassica

Per onorarne la storia, a Milano Autoclassica 2026, nello spazio espositivo di cui ci stiamo occupando, ancora per qualche ora si potranno ammirare tre Alfa Romeo speciali. Possiamo parlare di trittico di miss a quattro ruote, nel segno delle corse e del design.

Ad aprire il parterre ci pensa la 1900 Corto Gara del 1952 (1ª Serie), nata pensando esclusivamente al mondo del motorsport. Quest’auto storica, molto ricercata dai collezionisti, prese forma in soli sette esemplari. Oggi ne sopravvivono soltanto due. Ad animarne la danze provvede un motore sperimentale da 1884 centimetri cubi di cilindrata, in grado di sviluppare 115 CV di potenza massima, per una punta velocistica di circa 190 km/h.

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Al suo posto guida si sedettero attivamente piloti del calibro di Fangio, Cortese, Sanesi, Tadini e Dätwyler, che la usarono come vettura ufficiale per i collaudi della Mille Miglia del 1952.

Altra auto storica portata a Milano Autoclassica 2026 dalla Scuderia del Portello è l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1955 (2ª Serie), spinta da un’unità propulsiva da 1975 centimetri cubi, che le concede una buona tempra prestazionale, grazie ai 115 CV messi sul piatto. Il vigore energetico giunge al suolo sulle ruote posteriori col supporto di un cambio a quattro marce, disposto al volante.

L’esemplare del team lombardo messo in mostra nello stand del quartiere fieristico di Rho vanta un palmarès straordinario: dalla vittoria nel Challenge Europeo Auto Storiche del 1989 al successo assoluto al Tour de España y Portugal del 2006 con Marco Cajani e Savina Confaloni, fino alle partecipazioni al Goodwood Revival guidata da Arturo Merzario.

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Chiude il gruppo delle Alfa Romeo esposte dalla Scuderia del Portello a Milano Autoclassica 2026 la 1900 C Super Sprint del 1957 (3ª Serie), presentata nella sua veste definitiva con un profilo abbassato, leva del cambio a cloche sul pavimento e raffinati interni in tessuto e pelle.

L’esemplare offerto alla visione del pubblico ebbe come primo proprietario Giacomo Mazzini, padre della cantante Mina: una curiosità in grado di soddisfare il palato di molti appassionati, sempre alla ricerca di gustose chicche. Questa creatura del “biscione” trova ancora oggi impiego nelle manifestazioni d’epoca più prestigiose. In tempi recenti è stata protagonista del Gran Premio Nuvolari e della 1000 Miglia.

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Foto Milano Autoclassica

Grande la qualità delle auto messe in vetrina a Milano Autoclassica 2026 dalla Scuderia Sant Ambroeus, in omaggio ai suoi primi 75 anni di vita. Qui lo storico team si è presentato con alcune auto protagoniste delle corse anni Cinquanta. Non auto qualunque, ma autentico icone, capaci di catalizzare gli sguardi e anche il cuore.

Lo stand a sua firma, che rende omaggio al tricolore, affianca a una Maserati A6 GCS bianca due Ferrari in tinta diversa: una Ferrari 212 LM Berlinetta del 1951 di colore verde, firmata Touring Superleggera, e una Ferrari 340 MM Spider del 1953 di colore rosso, carrozzata da Scaglietti, pezzo unico al mondo spinto dal celebre V12 Lampredi.

Fra gli altri mezzi offerti alla visione del pubblico nello stand della Scuderia Sant Ambroeus ci sono la rarissima Fiat 1100/103 Zagato del 1954 e la coeva Maserati A6 GCS. Completano il ventaglio l’esclusiva Osca F.lli Maserati 187 S Barchetta del 1957, con carrozzeria in alluminio dei fratelli Morelli, e l’elegante Lancia Aurelia B20 GT VI serie del 1958, equipaggiata con il V6 da 2.451 centimetri cubi, per 110 CV di potenza massima.

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Fonte | Milano Autoclassica 2026