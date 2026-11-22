La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale amplia la gamma delle berlinette emiliane a 6 cilindri, con una versione dall’indole racing. Qui il legame col mondo delle corse GT è molto diretto: non si tratta di un semplice esercizio dialettico al servizio del marketing ma di un’evidenza empirica. Nel progettarla, i tecnici del “cavallino rampante” hanno cercato di creare una vettura straordinariamente autentica.

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Rispetto alla 296 GTB, da cui discende, la nuova nata si priva dell’elettrificazione, rinunciando alla natura ibrida. Questo fa scendere la potenza massima ma anche il peso. L’apparato emotivo applaude. Molto curata la veste aerodinamica, che profuma di motorsport.

La Ferrari 296 Challenge Stradale genera un carico verticale di 617 kg a 250 km/h: il 72% in più rispetto alla 296 GTB. Questo è stato possibile grazie a un sistema integrato che comprende: ala posteriore fissa, splitter, flick, aero damper, generatori di vortici e fondo aerodinamico completamente chiuso.

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Il livello di downforce, nettamente superiore a quello dell’auto di partenza, si intuisce sin dal primo sguardo, specie in virtù del vistoso alettone che campeggia sullo specchio di coda. Molto evidenti i progressi sul fronte dinamico. Rispetto alla 296 GTB, la prestazione laterale massima della Ferrari 296 Challenge Stradale cresce del 7%, la stabilità migliora del 34% e il gradiente di rollio è ridotto del 68%.

Questa vettura sposa una filosofia orientata a massimizzare la precisione, la stabilità e la ripetibilità dei comportamenti senza cedere ad alcun compromesso. Il suo carattere è più essenziale, diretto e fisico di quello della 296 GTB, anche se con Assetto Fiorano. Pure la 296 Speciale è meno coinvolgente rispetto alla nuova nata, che spinge ancora oltre l’asticella, nonostante la cavalleria inferiore.

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La Ferrari 296 Challenge Stradale è una vettura che punta dritta al cuore dei puristi, ossia di quegli appassionati che cercano le emozioni più belle, senza filtri o contaminazioni. La sua presentazione è avvenuta nelle scorse ore, insieme a quella della 296 Challenge Evo, durante le Finali Mondiali Ferrari 2026, in svolgimento al Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmeló (Spagna).

La Ferrari 296 Challenge Stradale è la prova tangibile del legame simbiotico tra auto da corsa e di produzione del “cavallino rampante” e mette in risalto l’elevatissimo livello di trasferimento tecnologico dalla pista alla strada. Pur essendo una vettura omologata per il listino commerciale, offre un’essenza tecnica e una ricerca della prestazione senza compromessi.

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La calibrazione del V6 è stata completamente rivista per incrementare coppia ai bassi regimi, rapidità di risposta e prestazione fino al limitatore. Il nuovo sistema di scarico con terminali a doppia coda e diametro maggiorato riduce le contropressioni e valorizza le armoniche più acute del V6.

Una Ferrari acqua e sapone

Foto Ferrari

La Ferrari 296 Challenge Stradale è inebriante. Si tratta di una “rossa” essenziale e quasi chirurgica, che vuole fornire un dialogo vivo col pilota, in un quadro sensoriale esaltante. Come già scritto, rinuncia alla natura ibrida plug-in: qui non c’è alcuna forma di elettrificazione. La spinta grava soltanto sul motore termico V6 biturbo da 2992 centimetri cubi, in grado di sviluppare 670 cavalli a 8.000 giri al minuto.

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Il cuore è abbinato a un cambio F1 a doppia frizione e otto rapporti, che adotta una duplice strategia: agli alti carichi e regimi utilizza logiche derivate dalla 296 Challenge, orientate a rapidità e continuità di coppia, mentre ai bassi e medi regimi la calibrazione dedicata ne migliora fluidità e guidabilità.

Il peso da muovere è di 1.330 kg a secco, quindi ben 140 kg in meno rispetto alla 296 GTB. Una prova ulteriore di quanto la Ferrari 296 Challenge Stradale sia stata sviluppata intorno a leggerezza e prestazioni. Questo approccio è evidente anche nel design, che sfoggia un linguaggio più essenziale e racing, dove ogni elemento risponde a una precisa esigenza funzionale. L’azione frenante si giova dell’ABS Evo in tutte le condizioni di guida e in tutte le posizioni del Manettino.

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L’intero sviluppo dinamico è stato impostato con una metodologia vicina a quella adottata per le vetture da competizione. L’obiettivo dei tecnici di Maranello? Consentire al pilota di sfruttare con maggiore naturalezza il potenziale dell’auto, beneficiando di elevati livelli di aderenza, di una risposta immediata ai comandi e di un comportamento costante anche durante lunghe sessioni intensive in circuito. Incredibile il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’18″50. Siamo mezzo secondo sotto la 296 Speciale e 2″50 sotto la 296 GTB.

Scheda tecnica Ferrari 296 Challenge Stradale

Foto Ferrari

MOTORE ENDOTERMICO

Motore: Tipo V6 – 120° – Turbo – carter secco

Cilindrata totale 2992 cm³

Alesaggio e corsa 88 x 82 mm

Potenza massima 670 cv a 8.000 giri/min.

Potenza specifica 224 cv/l

Coppia massima 740 Nm a 6.250 giri/min.

Regime massimo 8.500 giri/min.

Rapporto di compressione 9,4:1

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4678 mm

Larghezza 2039 mm

Altezza 1301 mm

Passo 2600 mm

Carreggiata anteriore 1678 mm

Carreggiata posteriore 1654 mm

Peso a secco* 1330 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,98 kg/cv

Distribuzione dei pesi 41,5% ant. / 58,5% post.

Capacità vano baule 67 l

Capacità panchetta posteriore 88 l

Capacità serbatoio benzina 64,5 l

PNEUMATICI

Anteriori 245/35 R20

Posteriori 305/35 R20

FRENI

Anteriore Disco CCM 398 x 38 mm

Posteriore Disco CCM 380 x 34 mm

TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione, 8 rapporti

CONTROLLI ELETTRONICI

SSC 9.0: TC, eDiff, SCM, FDE 2.0, EPS

ABS Evo/EBD prestazionali All Range All Grip

PRESTAZIONI

Velocità massima > 300 km/h

0-100 km/h 2,8 s

0-200 km/h 7,9 s

200-0 km/h 101 m

Rapporto peso a secco/potenza* 1,98 kg/cv

Tempo sul giro a Fiorano 1’18″500

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo WLTP In corso di omologazione

Emissioni CO₂ WLTP In corso di omologazione

Allestimento con contenuti opzionali

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Fonte | Ferrari