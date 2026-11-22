Peugeot potrebbe rinnovare la 2008 in due fasi. Dapprima un nuovo restyling dell’attuale SUV, già aggiornato nel 2023, seguito, nel 2028, da una generazione completamente elettrica. È quanto rivela la rivista francese Auto Plus, che propone anche un’illustrazione della possibile evoluzione del frontale. Per chi oggi è interessato alla 2008 in versione benzina o ibrida, c’è una buona notizia: entrambe le tipologie di motorizzazione dovrebbero rimanere in gamma in occasione di questo prossimo aggiornamento.



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Peugeot 2008, cosa cambia con il restyling e cosa arriverà nel 2028

La 2008 aggiornata dovrebbe disporre ancora della piattaforma del modello attualmente in vendita. L’idea, secondo Auto Plus, è mantenere in gamma un 1.2 turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, così da lasciare un’alternativa più accessibile a chi cerca la versione base. Più in alto ci sarebbero le due mild hybrid da 110 e 145 CV, sempre con motore da 1,2 litri. L’attuale e-2008 potrebbe invece dire addio con il restyling, facendo posto alla futura generazione elettrica, attesa secondo indiscrezioni nella seconda metà del 2028.

Le modifiche più evidenti si concentrerebbero sul frontale. Nella visione proposta da Auto Plus, la parte superiore è caratterizzata da tre barre luminose orizzontali, un richiamo al concept-car 8. La calandra tradizionale lascerebbe il posto a una superficie più pulita, che sfoggia l’emblema del Leone retroilluminato. Più in basso, il paraurti integrerebbe prese d’aria dal design geometrico. Si tratta di evoluzioni che modificherebbero in modo significativo l’aspetto del 2008 visto frontalmente, pur mantenendo la base tecnica del modello attuale.

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Anche l’abitacolo potrebbe riservare alcune novità. Auto Plus parla di un volante dalla forma più schiacciata, denominato “Parabolico”. Per quanto riguarda l’Hypersquare, il volante rettangolare che Peugeot sta sviluppando per i suoi modelli futuri, esso farebbe la sua comparsa sul 2008 solo con la nuova versione elettrica. Un dettaglio che, se confermato, consentirebbe di distinguere il restyling dal modello del 2028, anche una volta saliti a bordo.

Lo stesso schema è previsto per la 208. Peugeot aggiornerebbe l’attuale utilitaria per continuare a offrire motorizzazioni termiche e ibride, lanciando al contempo sul mercato una nuova generazione elettrica. Per il 2008, ciò si tradurrebbe in una gamma articolata su due progetti distinti: da un lato, l’attuale SUV, dallo stile rivisitato e ancora disponibile in versioni a benzina o ibride; dall’altro, un modello elettrico di nuova generazione, caratterizzato da un design e un abitacolo completamente ripensati. Il calendario e le caratteristiche tecniche di questi due modelli restano ancora da confermare.