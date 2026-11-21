Per 28.000 dollari, un acquirente si è aggiudicato un’Alfa Romeo 2600 Spider del 1963 che, per il momento, può solo ammirare da ferma. L’auto è stata venduta negli Stati Uniti il ​​20 novembre, al termine di un’asta senza prezzo di riserva sulla piattaforma Bring a Trailer. Era appartenuta allo stesso proprietario per 33 anni. Il nuovo proprietario dovrà stabilire cosa sia necessario per rimettere in moto il motore a sei cilindri e intervenire sulla ruggine presente in diversi punti della carrozzeria.

Alfa Romeo 2600 Spider: le condizioni dell’esemplare venduto all’asta

Quando il precedente proprietario l’acquistò nel 1993, la Spider aveva già trent’anni. Da allora, l’ha fatta riverniciare di rosso e ha rifatto gli interni in vinile beige, materiale presente anche sulla plancia e sui pannelli delle portiere. Oggi, i sedili presentano alcuni strappi e la moquette appare usurata. L’auto era corredata di una capote nera e di un hard-top bianco. Nelle foto in cui è montato il tetto rigido, il contrasto con la carrozzeria rossa cambia notevolmente l’aspetto del veicolo.

Aprendo il cofano si trova ancora il sei cilindri in linea bialbero da 2,6 litri, alimentato da tre carburatori Solex e abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Nel 1962, quando debuttò la famiglia 2600, quel motore era il cuore dell’ammiraglia Alfa Romeo. La casa automobilistica propose il modello nelle versioni berlina, coupé e Spider; per la variante scoperta, si affidò alla Carrozzeria Touring.

Di profilo, la silhouette è dominata da un lungo cofano, mentre il frontale si distingue per la presenza di due fari supplementari collocati ai lati dello scudetto. L’esemplare monta ancora cerchi in acciaio Fergat, completi di coprimozzi Alfa Romeo. Altri dettagli testimoniano il periodo trascorso negli Stati Uniti, dagli specchietti retrovisori in stile “Talbot Berlin” all’autoradio Kenwood. All’avantreno sono stati installati ammortizzatori Koni. L’auto è stata affidata al concessionario The Barn Miami per la vendita; tra i documenti citati nella descrizione figura un certificato di immatricolazione dello Stato di New York, ormai scaduto.

Il prezzo raggiunto all’asta indica il costo di acquisizione di questa Spider. Per quanto riguarda i costi di gestione, questi dipenderanno innanzitutto dal motivo per cui il motore è fermo. Anche l’eventuale presenza di ruggine merita un esame approfondito. Sebbene le fotografie offrano un’indicazione dello stato del veicolo al momento della vendita, sarà soprattutto attraverso un’ispezione su un ponte sollevatore che il nuovo proprietario potrà valutare l’entità degli interventi necessari.