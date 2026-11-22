Come sarà la Maserati del futuro? Il digital artist Bruno Callegarin ha provato a immaginare questo scenario realizzando una serie di rendering di un veicolo battezzato Maserati Artemis. Si tratta di un progetto indipendente che offre però uno spunto interessante sulla possibile evoluzione del design del marchio nei prossimi anni. Il risultato è una grande berlina sportiva dalle linee eleganti, che fonde richiami alla tradizione Maserati con dettagli decisamente futuristici.

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Maserati Artemis: ecco come potrebbe apparire una futura ammiraglia del Tridente

Guardando le immagini della Maserati Artemis, la prima cosa che si nota è la linea estremamente filante della carrozzeria. L’auto è molto bassa, larga e presenta un cofano piuttosto lungo, una soluzione che le conferisce un aspetto aggressivo senza però sacrificare l’eleganza. Davanti troviamo l’immancabile calandra Maserati, con i classici listelli verticali e il grande Tridente al centro. Ai lati spiccano fari a LED sottilissimi e prese d’aria dalle dimensioni generose.

Il lavoro di Callegarin risulta altrettanto interessante se osservato di profilo. Le superfici sono pulite, le maniglie delle porte sono praticamente integrate nella carrozzeria e i grandi cerchi accentuano il carattere sportivo dell’insieme. Il tetto panoramico in vetro occupa gran parte della sezione superiore, mentre al posteriore una lunga fascia luminosa attraversa l’intera larghezza del veicolo. Anche l’ampio diffusore posteriore non passa inosservato. Infine, la tonalità blu metallizzato scelta per la carrozzeria appare particolarmente adatta a questo tipo di vettura.

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Un veicolo del genere conquisterebbe senza dubbio gli appassionati del marchio, specialmente considerando il momento che Maserati sta attraversando. Le vendite continuano a registrare un calo significativo e la situazione commerciale del Tridente rimane complessa. Il marchio modenese ha bisogno di ritrovare un nuovo slancio, idealmente grazie a modelli capaci di catturare nuovamente l’attenzione degli automobilisti.

Inoltre, cresce l’attesa per il 10 dicembre 2026, una data che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro di Maserati. In occasione del «Maserati Day», dovrebbero essere forniti dettagli sui progetti del marchio e sulle strategie di rilancio. C’è molta curiosità nello scoprire cosa Stellantis abbia in serbo per la casa automobilistica modenese. E chissà, magari nei prossimi anni vedremo arrivare una berlina dotata del fascino e della personalità di questa Maserati Artemis.