Lancia cambia guida in Italia: Scutari prende il timone e punta sulla nuova Gamma

Alessio Scutari, già responsabile di Fiat e Abarth in Italia, adesso assume la guida anche del marchio Lancia. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore da parte di Stellantis con un comunicato. Anche questa nomina come le altre che vi abbiamo riportato di recente rientra nella nuova organizzazione di cui Stellantis ha deciso di dotarsi nel nostro paese sotto la supervisione della Managing Director Antonella Bruno.

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Alessio Scutari nominato Managing Director di Lancia in Italia

Scutari dunque si trova a dover seguire tre marchi molto differenti tra loro. Per quanto riguarda Lancia avrà il compito di seguire con attenzione il percorso di rilancio del brand intrapreso da qualche anno che culminerà a breve con il lancio sul mercato della nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio torinese.

Scutari ha già messo in chiaro le cose dicendo che i suoi riferimenti principali per il rilancio di Lancia saranno la Ypsilon e proprio la Gamma. Il dirigente ha quarantotto anni, è originario della Basilicata ed è laureato in Ingegneria Meccanica all’Università La Sapienza. Tra i suoi incarichi principali ampio spazio ha avuto il marketing, ma anche le vendite e il post vendita. Si tratta di esperienze che permettono al nuovo resposabile del marchio nel nostro paese di mettere insieme conoscenza del prodotto, attività commerciale e rapporto con il cliente.

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La sua carriera è partita dal marchio Opel ed è proseguita attraverso ruoli di responsabilità all’interno di altre case del gruppo. Scutari è stato Direttore Marketing di Citroën Italia, Head of Brand Experience di Alfa Romeo a livello globale e Managing Director di Peugeot in Italia. Esperienze differenti che precedono l’attuale guida di Fiat e Abarth e il nuovo incarico dedicato a Lancia.

Il nuovo numero uno di Lancia ha dichiarato: “Sento la responsabilità di rappresentare Lancia oltre a FIAT e Abarth in Italia e la sfida di valorizzare ulteriormente il percorso di rilancio del brand Lancia. Grazie alla nuova organizzazione, Lancia può beneficiare di maggiore scala, efficienza, tecnologie e forza commerciale, preservando pienamente la sua identità, il suo carattere italiano e il suo posizionamento distintivo. Per quanto riguarda il prodotto abbiamo due pilastri forti su cui puntare: Ypsilon e Gamma che è in fase di lancio e ci porta nel cuore del C-SUV con una vettura concepita, disegnata e prodotta in Italia”.

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Ricordiamo che Lancia di recente è tornata sotto la gestione di Fiat con il nuovo piano FAstlane 2030 annunciato da Antonio Filosa. Al momento non è stato ancora chiarito del tutto cosa questo comporterà nei prossimi anni e quali saranno le differenze con il precedente piano dell’ex CEO Napolitano.

In particolare ci si domanda ancora se in futuro vedremo una nuova Lancia Delta come era stato annunciato o se invece Lancia punterà su un altro tipo di vettura grazie anche alle sinergie con Fiat. Si vocifera la possibilità di nuove auto compatte o SUV di segmento B. Al momento però si tratta di semplici voci in attesa di ricevere comunicazioni ufficiali.