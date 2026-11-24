Circa 300 milioni di euro all’anno. È questa la cifra che Auto Infos attribuisce al budget di Stellantis Motorsport; un importo che permette di misurare il peso della decisione di abbandonare il Campionato del Mondo Endurance (WEC) e la Formula E. Tale somma comprende tutte le attività della divisione, che continuerà a occuparsi delle auto da rally destinate ai clienti e a contribuire allo sviluppo dei modelli di serie ad alte prestazioni. L’entità esatta del risparmio che Stellantis prevede di ottenere con l’interruzione di questi due programmi ufficiali resta ancora da definire.

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Stellantis Motorsport: quali spese vengono meno con questo ritiro?

Schierare un team ufficiale comporta il finanziamento dello sviluppo della vettura, dei test, dei ricambi, nonché il trasporto dei veicoli e delle attrezzature da un circuito all’altro. È proprio su queste voci di spesa che lo stop ai programmi avrà l’impatto più diretto. Per quanto riguarda Peugeot, il ritiro dal WEC alla fine del 2026 pone fine anche ai lavori di evoluzione della 9X8, inizialmente previsti per il 2027. In Formula E, invece, Opel e Citroën prenderanno parte ancora alla tredicesima stagione con le monoposto GEN4; le spese legate a questo impegno proseguiranno dunque fino all’estate del 2027.

Foto Peugeot

Una parte del personale continuerà a lavorare per il gruppo, subordinatamente al successo del piano di ricollocamento annunciato da Stellantis. Tra i nuovi ambiti di impiego previsti figurano le competizioni per i clienti (customer racing) e lo sviluppo di modelli sportivi di serie. Il gruppo ha fatto riferimento, in particolare, ai modelli più esclusivi di Alfa Romeo e Maserati, oltre alle versioni Veloce, GTi, HF e GSE.

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Per valutare l’entità dell’impatto sui conti della divisione, sarà necessario determinare quanti collaboratori verranno trasferiti verso queste attività e quali risorse saranno destinate ai progetti che rimarranno attivi. Mettere la questione in prospettiva rispetto agli obiettivi globali del gruppo consente di comprendere meglio la portata di tali cambiamenti. Stellantis punta a ridurre i propri costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028, rispetto ai livelli del 2025.

Anche considerando l’intero budget stimato, si arriverebbe a coprire solo il 5% di tale obiettivo. Il risparmio effettivo derivante da questi ritiri sarà ancora inferiore, dato che una parte delle attività proseguirà. Per il momento, il gruppo ha chiarito come intenda sfruttare le competenze acquisite nelle competizioni, ma non è stata fornita alcuna cifra ufficiale riguardo ai risparmi generati da questi due disimpegni.

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D’altro canto, il valore di una presenza nel mondo delle competizioni è più complesso da quantificare rispetto ai costi sostenuti per i test o la logistica. Per un marchio generalista è difficile tradurre la partecipazione a un campionato in un incremento delle immatricolazioni; il prezzo e la gamma di motorizzazioni disponibili influenzano le decisioni d’acquisto in modo molto più diretto.

Per Opel e Citroën, tuttavia, la Formula E doveva fungere anche da vetrina per i rispettivi programmi di veicoli elettrici. Tale vetrina potrà contare su una sola stagione ancora a disposizione, prima dell’arrivo delle nuove monoposto GEN4.