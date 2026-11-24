Quando la Fiat Tempra arrivò in Brasile, nel 1991, una delle novità era già lì, in mezzo alla plancia. Per la prima volta Fiat offriva la radio di serie su un’auto destinata al mercato brasiliano. Trentacinque anni dopo fa quasi sorridere pensare che fosse una dotazione da sottolineare, ma insieme alla chiusura centralizzata e alla possibilità di regolare in altezza sia il volante sia il sedile di guida, rende bene l’idea di quello che Fiat voleva offrire.

Advertisement

La Tempra aveva debuttato da poco in Europa e in Brasile doveva conquistare chi cercava una berlina più comoda per viaggiare, con un bagagliaio in cui sistemare le valigie di tutta la famiglia. La carrozzeria, dalle superfici lisce e dalle linee raccordate, era stata studiata anche per migliorare l’aerodinamica e contenere i consumi.

Fiat Tempra, dalla berlina del 1991 alla Turbo da 165 CV

Sotto il cofano delle prime Tempra si trovava un motore due litri con doppio albero a camme in testa. Fiat aveva inoltre lavorato sul cambio e sulle sospensioni, con l’obiettivo di garantire un comfort ottimale nei lunghi tragitti e una grande stabilità alle alte velocità. Poco tempo dopo, arrivò nelle concessionarie una versione particolarmente interessante, pensata per chi cercava un po’ più di carattere in una berlina familiare. Nel 1993, Fiat arricchì la gamma brasiliana con una carrozzeria a due porte e introdusse il motore 2.0 a 16 valvole. La Tempra divenne così la prima auto prodotta in Brasile a essere dotata di quattro valvole per cilindro.

Advertisement

Il nuovo motore portò con sé l’iniezione elettronica multipoint. La versione a 16 valvole aveva anche freni a disco sulle quattro ruote con ABS, oltre a una taratura specifica di sterzo e sospensioni. In quegli stessi anni si potevano già ordinare i sedili anteriori a regolazione elettrica e i rivestimenti in pelle.

La versione più veloce arrivò nel 1994. Per la Tempra Turbo, Fiat riprese il due litri a otto valvole e lo abbinò a un Garrett T3, con una pressione fino a 0,8 bar e un sistema di raffreddamento dell’aria in aspirazione. La gestione elettronica Bosch Motronic contribuiva a ottenere 165 CV e circa 260 Nm di coppia. Da ferma raggiungeva i 100 km/h in 8,2 secondi e poteva toccare i 220 km/h, prestazioni che la collocavano tra le auto brasiliane più veloci dell’epoca.

Advertisement

All’interno, spiccavano una strumentazione dal carattere sportivo e dotazioni apprezzabili anche al di fuori dei percorsi tortuosi. Alla fine dello stesso anno, la gamma si arricchì di una nuova variante. Per rispondere alle esigenze di spazio, sia per i passeggeri che per i bagagli, Fiat introdusse la Tempra station wagon (giardinetta); un modello importato dall’Italia, dato che il costruttore prevedeva volumi di vendita più contenuti.

Era equipaggiata con un motore due litri a otto valvole capace di erogare 109 CV, dotato di iniezione multipoint e alberi di equilibratura pensati per rendere il funzionamento più fluido. Anche il retrotreno era identico a quello della versione europea, con sospensioni a bracci longitudinali. Tuttavia, chi conosceva la berlina brasiliana avrebbe probabilmente notato un’altra differenza molto prima: girando la chiave, dietro il volante si accendeva il quadro strumenti digitale.

Advertisement

Nel 1995, in un periodo in cui la domanda di berline di segmento intermedio a quattro porte era in crescita, Fiat dotò la Tempra Stile del motore della versione Turbo. Divenne così possibile disporre di tali prestazioni su una variante che offriva un migliore accesso ai passeggeri posteriori, arricchita da finiture più eleganti e da alcuni dettagli ripresi dalla versione sportiva.

Negli anni successivi, la Stile beneficiò delle evoluzioni introdotte nel resto della gamma Tempra: i rivestimenti interni furono modificati, mentre vennero introdotti cerchi di dimensioni maggiori, proiettori a doppio riflettore e fanali posteriori caratterizzati da elementi arrotondati.