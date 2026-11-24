Come si fa a portare su una linea di montaggio una tecnologia che ha dato buoni risultati in laboratorio? È una delle domande su cui lavoreranno Stellantis e il Politecnico di Torino nei prossimi quattro anni. John Elkann e il rettore Stefano Corgnati hanno rinnovato, fino al 2030, una collaborazione avviata nel 1999. Stellantis fornirà un contributo che potrà raggiungere i 7,4 milioni di euro. I lavori incentrati su batterie, software e sistemi di assistenza alla guida proseguiranno, ma verrà dato maggiore spazio allo studio delle trasformazioni che gli stabilimenti subiscono quando il veicolo che devono produrre si evolve.

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Stellantis e Politecnico di Torino, cosa cambia per chi studia l’auto

Per chi frequenta Ingegneria dell’Autoveicolo, il rinnovo si vedrà anche a lezione. Negli ultimi anni sono già entrati in aula ingegneri e manager di Stellantis per tenere corsi e spiegare come si affrontano i problemi di progettazione e produzione. Il nuovo accordo prevede di aggiornare i programmi e dare più spazio alle attività pratiche, in modo che gli studenti possano cimentarsi con alcune delle questioni che i tecnici incontrano sul lavoro. Secondo i dati diffusi in occasione del rinnovo, oltre il 95% dei laureati magistrali del corso risulta occupato a un anno dal titolo.

L’ateneo e il gruppo automobilistico hanno già collaborato in passato su svariati aspetti legati al veicolo. Tra il 2022 e il 2026, il Politecnico, Stellantis e il Centro Ricerche Fiat hanno avviato dieci progetti congiunti. Una parte sostanziale di questo lavoro ha riguardato l’elettrificazione: alcuni team hanno studiato la chimica delle celle, altri si sono dedicati ai motori elettrici o all’elettronica di potenza.

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Altri gruppi ancora hanno lavorato a nuove architetture per veicoli commerciali e a soluzioni per la riduzione delle emissioni. Nello stesso quadriennio sono stati avviati e conclusi 14 progetti di dottorato; inoltre, dalla collaborazione sono scaturiti oltre 40 brevetti. L’accordo ha sostenuto, tra l’altro, il team di studenti che partecipa alle competizioni automobilistiche (“Squadra Corse”) del Politecnico.

Ora il campo d’azione si amplia. Oltre ai progetti su connettività e sistemi di assistenza alla guida, si aggiungono iniziative incentrate sull’organizzazione della produzione. Può accadere, infatti, che un medesimo stabilimento debba realizzare veicoli con allestimenti differenti o diverse tipologie di propulsione. Per rendere più flessibili le linee di produzione, è necessario trovare il modo di adattare i processi lavorativi a tali differenze. La digitalizzazione dei processi sarà uno dei punti focali dei prossimi quattro anni, insieme alla sostenibilità e allo studio di modalità per il recupero e il riutilizzo dei materiali.

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Elkann ha legato il rinnovo della collaborazione a un criterio semplice: la ricerca ha senso se le soluzioni sviluppate migliorano il veicolo, ottimizzano le modalità di produzione o arricchiscono l’esperienza dell’utente al volante. Un sistema di assistenza alla guida, ad esempio, deve funzionare alla perfezione ed essere intuitivo per chi guida. In fabbrica, la sfida consiste anche nel capire come un simile sistema possa essere assemblato e integrato nell’intero veicolo. Il nuovo accordo riserva maggiore spazio proprio a questa parte del processo di sviluppo: la fase in cui una tecnologia lascia il laboratorio per trovare posto in un veicolo di serie.

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Stellantis

Corgnati ha inoltre sottolineato l’importanza dell’accordo per il territorio. Secondo il rettore, la collaborazione con Stellantis e il Centro Ricerche Fiat consente a studenti e ricercatori di confrontarsi con le esigenze di chi, in futuro, applicherà i loro risultati nella pratica. Nell’ambito dei progetti previsti per i prossimi quattro anni, essi potranno farlo già durante il percorso di studi, lavorando insieme agli specialisti del gruppo su tematiche che spaziano dalla scelta dei materiali e dal software di bordo fino ai processi produttivi.