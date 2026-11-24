Fiat rappresenta un pilastro fondamentale per il gruppo Stellantis nell’Unione Europea. Da gennaio a ottobre, il marchio ha registrato 282.985 immatricolazioni, segnando una crescita del 27,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. All’interno del gruppo, Peugeot si conferma in testa con 460.000 unità vendute, un dato che riflette un calo del 2%. Seguono Citroën e Fiat. L’elenco dei marchi monitorati dall’ACEA include anche Alfa Romeo e DS Automobiles.

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Fiat punta sulla Grande Panda e sulla Pandina; Peugeot guida la classifica dei marchi

La gamma Fiat si articola su diversi modelli. La Grande Panda si inserisce nel segmento B, mentre la Pandina riscuote particolare successo in Italia, il mercato europeo più importante per il marchio. A gennaio 2027 è previsto l’arrivo di nuovi modelli, tra cui la variante Fastback, che andranno a presidiare il segmento C. La crescita registrata fino a ottobre offre un’indicazione chiara dell’andamento di Fiat con l’attuale offerta, ancor prima dell’arrivo delle due novità nelle concessionarie europee.

Con 459.867 nuove immatricolazioni, Peugeot precede Citroën, che ha totalizzato oltre 160.000 unità in meno. Il marchio del “doppio chevron” ha tuttavia registrato una crescita del 7,8%, raggiungendo quota 298.146 veicoli. Positivo anche il dato di Opel/Vauxhall, che nel perimetro dell’Unione europea registra 272.172 immatricolazioni, il 3,2% in più. Il quadro cambia con Jeep, ferma a 92.748 unità, in calo del 6,5%. La voce Lancia/Chrysler segna invece una flessione più contenuta, dell’1,1%, con 9.728 targhe.

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Tra i marchi premium, Alfa Romeo si è fermata a 34.576 immatricolazioni, il 27,5% in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2025. DS Automobiles ha chiuso lo stesso periodo con 19.577 auto, in calo del 18,4%. Per il marchio francese, i dati di novembre saranno un primo riferimento per capire che effetto avranno le consegne della nuova N°7, chiamata a sostituire la DS 7, il modello più venduto nella storia del marchio. Il bilancio fino a ottobre fotografa quindi soprattutto la fase che ha preceduto l’arrivo del nuovo SUV ai clienti.

Nelle tabelle dell’ACEA, Leapmotor occupa una posizione a sé stante. Il marchio cinese, distribuito attraverso la rete di Stellantis, ha registrato 84.642 immatricolazioni nell’UE tra gennaio e ottobre, segnando un incremento del 374% rispetto all’anno precedente. Nei primi dieci mesi del 2025, il dato era inferiore ai 18.000 veicoli. Quest’anno, nello stesso periodo, il marchio si trova a poco più di 8.000 unità di distanza da Jeep.