Ad Atessa, l’ultimo turno dell’anno si concluderà il 24 dicembre alle 5:45. A quell’ora, la produzione si fermerà nello stabilimento Stellantis della Val di Sangro, dove viene prodotto il Fiat Ducato. Le linee riprenderanno l’attività alla stessa ora martedì 12 gennaio 2027, dopo una pausa prolungata di un giorno in occasione della festa del santo patrono. Il calendario è stato definito lunedì 23 novembre, data in cui la direzione aziendale e il comitato esecutivo dei sindacati Fim e Uilm hanno siglato un accordo relativo alle interruzioni della produzione nel mese di dicembre. Prima di Natale, lo stabilimento osserverà anche una giornata di stop in occasione del ponte dell’Immacolata Concezione.

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Stellantis Atessa: il calendario delle interruzioni tra dicembre e gennaio

La prima data da segnare è lunedì 7 dicembre. In quel giorno, lo stabilimento rimarrà fermo e tale assenza sarà coperta da un periodo di ferie collettive retribuite. Per quanto riguarda lo stop di fine anno, l’accordo prevede modalità differenti: si farà ricorso ai diritti individuali dei lavoratori, utilizzando innanzitutto le ferie e i permessi retribuiti residui degli anni precedenti, seguiti da quelli maturati nel corso del 2026.

La fermata natalizia concordata tra azienda e sindacati durerà fino a domenica 10 gennaio compresa. Lunedì 11 lo stabilimento resterà chiuso per la festa del patrono e il primo turno del nuovo anno è quindi fissato per il mattino successivo. Tra l’uscita dalla fabbrica alla vigilia di Natale e il rientro del 12 gennaio passeranno 19 giorni. L’accordo riguarda anche il reparto CKD della Lastratura e la Manutenzione, che seguiranno il calendario delle fermate.

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Anche l’anno scorso la pausa natalizia era stata definita con un accordo tra la direzione dello stabilimento e i rappresentanti sindacali. In quel caso il fermo era partito il 22 dicembre 2025 ed era durato fino al 7 gennaio 2026 compreso. Quest’anno l’ultimo turno cade due giorni più tardi, proprio alla vigilia, e il rientro slitta alla seconda settimana di gennaio.

Per i dipendenti, questi due periodi di sospensione a dicembre avranno un impatto differente sul monte ore lavorate. Il ponte dell’Immacolata sarà gestito tramite ferie collettive, mentre la chiusura natalizia verrà detratta dal saldo ferie e permessi di ciascun lavoratore. La data e l’orario di ripresa sono già stati definiti nell’accordo sottoscritto il 23 novembre: si ripartirà il 12 gennaio, alle ore 5:45.