Per tre anni, chiunque si recasse in una concessionaria Fiat in Turchia poteva ancora acquistare un Doblò. Tuttavia, quel Doblò proveniva dall’estero. Ora, gli esemplari in vendita escono nuovamente dallo stabilimento Tofaş di Bursa, lo stesso che aveva prodotto i primi modelli nel 2000.

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Fiat ha scelto di riassumere questo ritorno con uno slogan: “Il Doblò torna a casa”. In Turchia, dove sono state consegnate oltre 600.000 unità, il riferimento è immediato. La produzione locale si era interrotta nel 2023, dopo oltre vent’anni durante i quali il modello si è evoluto notevolmente, trovando posto tanto nei garage delle famiglie quanto nei cortili delle piccole imprese.

Fiat Doblò: dalle prime consegne al ritorno sulle linee di Bursa

La storia del Doblò in Turchia era già a buon punto quando, nel 2010, ha visto la luce la seconda generazione. Il modello era in produzione da un decennio; aveva beneficiato di un aggiornamento nel 2005 e aveva conquistato il premio International Van of the Year nel 2006.

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Ha ottenuto questo riconoscimento una seconda volta nel 2011, per poi cambiare nuovamente aspetto nel 2015. Altan Aytaç, responsabile del marchio Fiat, ha sottolineato quanto il veicolo sia diventato familiare nel Paese, citando artigiani, piccole imprese e famiglie tra i clienti che hanno accompagnato il percorso del modello.

Basta osservare l’apertura dell’attuale Doblò Combi per comprendere cosa accomuni acquirenti tanto diversi tra loro: le porte laterali scorrono su entrambi i lati. Che si tratti di recuperare una cassetta degli attrezzi o di far salire un bambino quando un altro veicolo è parcheggiato troppo vicino, l’accesso laterale si rivela estremamente pratico.

I sedili sono modulabili in base alle esigenze di trasporto e il volume di carico può raggiungere i 775 litri. Il motivo per cui molte famiglie lo hanno preso in considerazione è lo stesso per cui è apprezzato dai professionisti: consente di ottimizzare lo spazio senza doversi preoccupare, ogni volta, dell’ingombro delle portiere.

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Per lo stabilimento di Bursa, il ritorno del Doblò riveste anche un’importanza industriale. Il progetto K9 comporta un investimento di circa 300 milioni di dollari e una capacità di 100.000 veicoli all’anno; tale cifra si riferisce all’intero programma produttivo. L’impianto, che nell’ambito del progetto K0 aveva già integrato i modelli Scudo e Ulysse, si occupa ora anche della produzione del più compatto dei tre. Per Fiat, già tra i principali attori nel mercato turco dei veicoli commerciali leggeri, ciò significa poter contare su una produzione locale, che include uno dei modelli più longevi e noti alla clientela.

La versione Combi arriva nelle concessionarie in tre allestimenti: Easy, Premio e Premio Plus. Sotto il cofano si trova un motore diesel 1.5 da 130 CV, abbinabile a scelta a un cambio manuale a sei rapporti o a un cambio automatico a otto rapporti. Chi ricorda il Doblò di vent’anni fa noterà le differenze più significative non appena si siederà al volante.

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La dotazione della gamma include, tra l’altro, un quadro strumenti digitale, uno schermo multimediale da 10 pollici e fino a 16 sistemi di assistenza alla guida. Per il mese di novembre, Fiat ha organizzato dei test drive presso le proprie concessionarie autorizzate in tutta la Turchia, aperti sia ai privati ​​che ai professionisti che stanno valutando l’acquisto di un Doblò per la propria attività. Nello stesso periodo saranno disponibili offerte promozionali, oltre a una soluzione di finanziamento a tasso zero fino a un milione di lire turche, con una durata massima di nove mesi.