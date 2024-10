Stellantis: Antonella Bruno nuovo Managing Director in Italia

Antonella Bruno è stata nominata Managing Director di Stellantis Italia con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, riferirà direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis. Bruno avrà la responsabilità di gestire le operazioni italiane per i 10 marchi automobilistici del gruppo, tra cui Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor, oltre ai 4 marchi dedicati ai veicoli commerciali: Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot.

Antonella Bruno avrà la responsabilità di gestire le operazioni italiane per i 10 marchi automobilistici del gruppo

Antonella Bruno, laureata in economia e commercio e appassionata di automobili grazie all’influenza paterna, ha iniziato la sua carriera nel settore automotive nel 1998 con Ford, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui zone manager, responsabile prodotto, pricing, e communication e media. Nel 2007, entra in Fiat come Product Director per i modelli Croma e Bravo, e nel 2011 si occupa del lancio del Fiat Freemont.

A settembre dello stesso anno, passa a Lancia come responsabile marketing, diventando successivamente capo del mercato italiano e poi responsabile del brand per la regione EMEA. Successivamente, assume la direzione europea del Network Development e Customer Experience. Nel giugno 2020, Antonella Bruno diventa responsabile per l’Europa del brand Jeep, ruolo che mantiene per un anno prima di passare a guidare Peugeot a livello europeo fino alla sua recente nomina come Managing Director di Stellantis Italia.

Jean-Philippe Imparato ha dichiarato: “Antonella Bruno ha molti anni di esperienza nel settore dell’automobile, soprattutto all’interno del nostro Gruppo. La sua vasta conoscenza del mercato e il rapporto di fiducia che ha già instaurato con la rete saranno fondamentali per affrontare le sfide future. Questi elementi saranno un fattore chiave per il successo dei marchi Stellantis in Italia, che, per storia e qualità, non hanno rivali”.

Antonella Bruno ha dichiarato: “Essendo italiana, sono particolarmente entusiasta di prendere in carico la responsabilità di un mercato così cruciale all’interno del mondo Stellantis. In questo periodo delicato di transizione—anche nel nostro Paese—è fondamentale il contributo di tutti. Sarà un onore dare il mio apporto a beneficio dei nostri colleghi, della nostra rete e dei nostri clienti, consapevole del valore che Stellantis rappresenta sia in Italia che per l’Italia.”