Nuova Lancia Gamma: svelate le prime immagini ufficiali

La nuova Lancia Gamma comincia a uscire dall’ombra. Dopo anni di attesa il modello finalmente diventa realtà con le prime immagini ufficiali. Nello stesso comunicato in cui sono state svelate le foto è stato anche confermato che i test su strada sono già nelle fasi conclusive con la produzione, che come sappiamo, è fissata presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia.

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Prime immagini e test su strada per la nuova Lancia Gamma: crossover fastback prodotta a Melfi, con motori ibridi ed elettrici e ordini dopo l’estate.

La nuova Lancia Gamma si presenta con proporzioni da crossover fastback, lunga e slanciata, con tetto discendente e coda rastremata. Il frontale è pulito e verticale, dominato da fari sottili, firma luminosa essenziale e superfici levigate. La fiancata appare muscolosa ma elegante, con passaruota marcati, maniglie a filo e grandi cerchi dal disegno scenografico.

Dietro spiccano la scritta Lancia a tutta larghezza e una firma luminosa sottile. L’abitacolo punta su minimalismo e tecnologia: plancia orizzontale, display integrati, volante squadrato e materiali chiari alternati a superfici scure, per un ambiente moderno, ordinato, raffinato, curato nei dettagli e subito riconoscibile, molto Lancia.

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Non è ancora il momento del debutto completo, ma è abbastanza per capire una cosa: questa non sarà una Lancia qualunque. La nuova Lancia Gamma avrà il compito più difficile, quello di dimostrare che il marchio può tornare davvero nel cuore del mercato europeo, non solo facendo leva sulla nostalgia, ma proponendo un’auto moderna, credibile e competitiva.

Il nome, del resto, pesa. Gamma richiama una Lancia di un’altra epoca, quando il marchio aveva ancora un’identità forte, riconoscibile, diversa da tutto il resto. Oggi quella storia va tradotta in un linguaggio nuovo. Per questo il modello nasce come crossover fastback. Non si tratterà infatti di un classico SUV come si era pensato in passato, ma un’auto dalle proporzioni importanti, con una linea più slanciata e una coda rastremata.

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Le dimensioni confermano l’ambizione: 4,67 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,66 di altezza. La piattaforma è la STLA Medium, base tecnica pensata per accogliere sia motorizzazioni ibride sia elettriche.

E infatti la gamma motori sarà ampia. Ci sarà una versione ibrida da 145 CV, con autonomia superiore a 1.000 km, pensata per chi non vuole ancora passare al full electric. Accanto a questa, arriveranno tre versioni elettriche: 230 CV con oltre 540 km di autonomia, 245 CV con più di 740 km e una AWD da 375 CV capace di arrivare fino a 675 km.

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La nuova Lancia Gamma dovrà convincere anche per qualità, comfort, silenziosità, cura dei dettagli e personalità. Dovrà far capire, appena ci si sale a bordo, perché scegliere una Lancia e non una delle tante rivali premium europee. Gli ordini apriranno dopo l’estate. Vedremo come sarà accolta sul mercato questa auto che come sappiamo sarà l’ultima di Lancia da brand indipendente. Stellantis infatti ha deciso di affidare il brand alla gestione Fiat come avveniva in passato.