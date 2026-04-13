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Nuova Lancia Delta, cosa sta succedendo davvero

Il ritorno della storica compatta Lancia resta uno dei temi più caldi per gli appassionati del marchio

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Nuova Lancia Delta HF Integrale

Negli ultimi mesi attorno alla nuova Lancia Delta non sono emerse molte novità ufficiali davvero sostanziose, ed è proprio questo a rendere il quadro un po’ particolare. Da una parte, infatti, il modello resta pienamente dentro il piano di rilancio del marchio; dall’altra, però, mancano aggiornamenti concreti su design, piattaforma, motori o sede produttiva. In sostanza, la Delta continua a esistere nei programmi di Lancia, ma oggi è circondata più da attesa e interpretazioni che da dettagli confermati. Alcune dichiarazioni del nuovo CEO di Lancia Roberta Zerbi che ha detto chiaramente che al momento l’unica certezza è il debutto della nuova Lancia Gamma hanno fatto pensare ad un ripensamento su questo modello.

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Nuova Lancia Delta: al momento rimane ufficialmente confermata ma tutto tace da troppo tempo per non pensare male

Il punto fermo, almeno per ora, resta quello comunicato da Lancia negli ultimi anni e ribadito anche successivamente: dopo Ypsilon e Gamma, la nuova Lancia Delta è ancora prevista per il 2028. Il marchio aveva descritto questo modello come una vettura lunga circa 4,4 metri, dalle linee geometriche, scolpite e muscolose, pensata per far battere il cuore agli appassionati.

Negli ultimi tempi, però, le attenzioni del marchio si sono concentrate soprattutto su Ypsilon, sul rilancio europeo della rete e sulla futura Gamma. Non è un dettaglio secondario, perché il silenzio sulla nuova Lancia Delta ha inevitabilmente alimentato dubbi e domande. Al momento, infatti, non ci sono stati nuovi annunci ufficiali che abbiano precisato dove verrà costruita, quale architettura utilizzerà o se il progetto abbia subito adattamenti rispetto alle intenzioni iniziali.

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Nuova Lancia delta HF Integrale

A rendere il quadro ancora più interessante ci sono poi alcune indiscrezioni industriali. Reuters ha riferito a inizio anno che nello stabilimento di Melfi, dopo la nuova Gamma, è previsto un ulteriore modello entro il 2028, senza però indicare direttamente che si tratti della Delta. È un elemento che ha riacceso le ipotesi, ma che da solo non basta per parlare di conferma vera e propria.

Per questo oggi la situazione è abbastanza chiara solo a metà: ufficialmente la nuova Lancia Delta resta nei piani ed è ancora attesa per il 2028, ma negli ultimi mesi il progetto è rimasto sullo sfondo, senza passi pubblici in avanti. Più che cancellata, quindi, la Delta sembra in una fase di attesa. E forse proprio per questo continua a far discutere: perché il nome pesa moltissimo e ogni silenzio, nel suo caso, finisce inevitabilmente per fare rumore.

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ARGOMENTI: Lancia Delta