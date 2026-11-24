Ferrari ha risolto (si fa per dire) un problema che fa penare gli aerodinamici da decenni. Un alettone lavora al meglio insieme al diffusore sottoscocca, e la coppia rende quando tra i due c’è pochissimo spazio, sia in verticale sia in orizzontale. L’ala dovrebbe quindi sporgere ben oltre la coda dell’auto, senza ostacoli in mezzo. Le norme di sicurezza, lo sappiamo, dicono il contrario.

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Il motivo sta in un crash test, un pendolo colpisce il paraurti posteriore, e se a toccare per primo è l’ala, quest’ultima deve comportarsi da struttura deformabile e assorbire l’urto. Gli alettoni, così, oggi stanno diversi centimetri più avanti di dove i tecnici li vorrebbero.

Maranello ha trovato la scappatoia, ed è nel brevetto depositato recentemente e scovato da CarBuzz. L’ala, qui, non è fissa, è montata in modo lasco dentro apposite fessure e, a vettura ferma, resta completamente retratta, dentro il perimetro che piace ai regolamenti. Quando la velocità sale, l’aria la spinge all’indietro fino alla posizione estesa, in aria libera, dove la deportanza rende il massimo. Non servono motore o attuatore.

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Il bello viene in caso di tamponamento. Basta anche un urto modesto perché l’ala scatti in avanti, nella posizione consentita, richiamata da una corda e da una molla. Il principio è quello della zanzariera: una soluzione banale, quasi imbarazzante per quanto è semplice.

C’è anche un dettaglio che dimostra la cura del progetto. L’ala è divisa in tre segmenti, uno centrale e due laterali, ciascuno su binari propri. Se a essere colpito è un solo lato, si ritira solo quel pezzo.

Restano due o tre malignità inevitabili. Il giorno in cui un proprietario dovrà sostituire la corda al tagliando, la fattura sarà di quelle che si ricordano. Poi, qualcuno bloccherà la molla per tenere l’ala sempre in posizione di massima deportanza, e l’omologazione se ne farà una ragione. Inoltre, ci sarà chi, passando accanto all’auto parcheggiata, tirerà l’ala solo per vederla tornare al suo posto. E poi ci sono le guide da lubrificare, che potrebbero diventare il prossimo intervento di manutenzione a prezzo da Ferrari.

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Come sempre, un brevetto non è una promessa di produzione. Spesso serve solo a mettere la proprietà intellettuale al riparo, e nulla confermerebbe l’arrivo su una vettura di serie.