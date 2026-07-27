Lancia Corse HF protagonista in Polonia: Mabellini sfiora il podio, Pesavento vola in testa al campionato

Il Rally di Polonia ha regalato nuove conferme a Lancia Corse HF, sempre più competitiva nel FIA European Rally Championship. Sulle velocissime strade asfaltate della Slesia, il marchio torinese ha raccolto risultati importanti sia nella classe regina Rally2 sia nelle categorie riservate ai giovani, mostrando la crescita costante del progetto costruito attorno alla gamma Ypsilon Rally.

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Lancia Corse HF brilla in Polonia: Pesavento guida Junior ERC e Mabellini sfiora il podio

L’appuntamento polacco si è disputato su un percorso quasi interamente rinnovato, tornato sull’asfalto dopo oltre vent’anni. Le prove speciali, caratterizzate da velocità elevate, cambi di ritmo continui e passaggi molto tecnici, hanno messo a dura prova vetture ed equipaggi. In questo scenario, Lancia Corse HF è riuscita a restare nelle posizioni di vertice per l’intero fine settimana.

Il risultato più importante in ottica campionato è arrivato nel Junior ERC e nell’ERC4. Davide Pesavento e Alessio Angeli hanno conquistato un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino agli ultimi chilometri. Un piazzamento che consente all’equipaggio ufficiale di portarsi al comando di entrambe le classifiche europee.

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Pesavento ha confermato la maturità raggiunta nel corso della stagione, evitando errori e mantenendo un ritmo costante su un percorso nel quale era molto facile compromettere tutto. Davanti a lui ha chiuso il finlandese Aatu Hakalehto, secondo alle spalle del vincitore. Il podio ha ribadito il livello raggiunto dalla Lancia Ypsilon Rally4 HF, ormai stabilmente tra le protagoniste della categoria.

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, che hanno terminato il rally in quinta posizione. Per il giovane pilota italiano si è trattato di un’altra gara preziosa, utile per accumulare esperienza e confrontarsi con alcuni dei migliori talenti europei.

Nella categoria Rally2, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno portato la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al quarto posto assoluto. L’equipaggio è rimasto a lungo in lotta per il podio, riuscendo a firmare tre migliori tempi nelle prove speciali. La prestazione più importante è arrivata nella Power Stage conclusiva, vinta con un ritmo che ha confermato tutto il potenziale della vettura.

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Grazie ai punti conquistati in Polonia, Mabellini è salito al secondo posto della classifica generale del FIA ERC. Il distacco dal leader Teemu Suninen è ora di 23 punti, quando mancano ancora tre appuntamenti alla fine della stagione.

Per Lancia Corse HF, il fine settimana della Slesia ha rappresentato un altro passaggio significativo nel percorso di ritorno ai vertici del rallismo europeo. La Ypsilon Rally2 HF Integrale continua a mostrare velocità nella categoria principale, mentre la Rally4 sta accompagnando Pesavento nella lotta per due titoli continentali.