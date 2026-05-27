Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, Gryazin all’assalto del Rally Japan

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si prepara a uno degli appuntamenti più impegnativi della stagione. Dal 28 al 31 maggio, la vettura di Lancia Corse HF sarà protagonista al Rally Japan, settimo round del FIA WRC, sulle strade delle prefetture di Aichi e Gifu. A guidarla sarà Nikolay Gryazin, navigato da Konstantin Aleksandrov.

Advertisement

Gryazin guida la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al Rally Japan: un test duro su strade strette, con punti cruciali per la classifica WRC2

Per Gryazin non sarà una trasferta come le altre. Il ventottenne con licenza bulgara conosce molto bene il rally giapponese e su queste strade ha già raccolto risultati importanti: vittoria in WRC2 nel 2024 e due secondi posti nelle edizioni del 2023 e dello scorso anno. Un’esperienza preziosa, soprattutto in una gara dove ogni metro può fare la differenza.

Il Rally Japan è infatti una prova molto particolare. Le strade sono strette, tortuose e con pochi rettilinei. Il ritmo cambia continuamente, l’aderenza può variare da una curva all’altra e il meteo, soprattutto nelle zone montuose, resta una variabile difficile da prevedere. In questo scenario, la velocità pura non basta: serviranno precisione, lucidità e grande capacità di adattamento.

Advertisement

Gryazin arriva in Giappone da settimo nella classifica WRC2 e proverà a sfruttare l’assenza di alcuni avversari diretti nella lotta al titolo. L’obiettivo sarà raccogliere punti importanti, evitando errori su un percorso che non perdona.

Il programma scatterà giovedì 28 maggio con la cerimonia di partenza. Venerdì 29 sono previste sei prove speciali per 108 chilometri cronometrati, con la nuova PS Asuke da 12,9 km e l’iconica Isegami’s Tunnel, lunga 24 km.

Advertisement

Sabato sarà la giornata più intensa, con otto speciali per 120,22 km, prima della doppia Super Special Stage di Fujioka. Domenica 31 maggio il rally si chiuderà con altre sei prove e 74,06 km cronometrati.

“Sarà un rally particolarmente impegnativo”, ha spiegato Didier Clément, Team Principal Lancia Corse HF. Per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, il Giappone sarà un test importante tra tecnica, affidabilità e concentrazione.