Nuova Alfa Romeo Duetto, il mito del 1966 immaginato per il futuro

La nuova Alfa Romeo Duetto torna nuovamente alla ribalta, almeno nel mondo dei render. A immaginare una possibile erede della celebre Spider del Biscione è stato Carlo Indelicato, creatore digitale indipendente che nelle scorse ore ha pubblicato su LinkedIn la sua personale interpretazione del modello.

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Un render immagina la nuova Alfa Romeo Duetto con linee moderne, motore V6 biturbo e dettagli sportivi

“Il mito ritorna: Alfa Romeo Spider Duetto Concept 2027”, ha scritto presentando il progetto. Nessun legame ufficiale con Alfa Romeo, dunque, ma un render nato dal desiderio di riportare sulle strade uno dei nomi più amati nella storia del marchio.

Indelicato ha immaginato una nuova Alfa Romeo Duetto sportiva, scoperta a due posti, molto bassa e larga, con proporzioni da vera barchetta. Il richiamo alla Duetto del 1966 non passa attraverso una copia del modello originale, ma attraverso alcuni elementi che ne ricordano lo spirito: il cofano lungo, l’abitacolo arretrato, le superfici sinuose e quella sensazione di leggerezza che ha sempre accompagnato la Spider disegnata da Pininfarina.

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Il frontale appare molto più aggressivo. Al centro resta lo scudetto Alfa Romeo, incorniciato da grandi prese d’aria e da gruppi ottici sottili. Il cofano presenta nervature marcate e una presa centrale, mentre il parabrezza basso rende la vettura ancora più filante. Dietro i sedili spuntano due gobbe aerodinamiche, un dettaglio che avvicina il render alle moderne sportive da competizione.

Anche la parte posteriore punta su forme decise. La coda è corta e larga, i fanali sono ridotti a sottili elementi luminosi e il grande diffusore occupa quasi tutto il paraurti. Al centro trovano spazio due terminali di scarico, inseriti in una configurazione volutamente spettacolare.

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Nella scheda tecnica immaginata dal creatore compaiono trazione posteriore, motore V6 biturbo anteriore, cambio automatico e una lunghezza di circa 4,5 metri. “Ho immaginato l’erede della leggendaria Duetto del 1966: un prototipo che fonde il design senza tempo di Pininfarina con le tecnologie più avanzate”, ha spiegato Indelicato.

La proposta di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Duetto arriva mentre Alfa Romeo sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Con il piano FaSTLAne 2030, il Biscione punterà soprattutto sull’Europa e sui segmenti B e C. Junior resterà il modello d’ingresso, mentre alla fine del 2027 arriverà il nuovo C-SUV prodotto a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Entro il 2030 è attesa anche una nuova hatchback di segmento C, destinata a raccogliere idealmente l’eredità di Giulietta e 147.

Per ora una nuova Spider non rientra nei programmi annunciati, ma il nome Duetto continua evidentemente a occupare un posto speciale nell’immaginario degli alfisti.