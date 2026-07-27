Citroën Racing Formula E conquista Tokyo: doppio podio per Cassidy e grande rimonta di Vergne

Il doppio appuntamento di Tokyo ha confermato la crescita del team Citroën Racing Formula E, capace di lasciare il Giappone con due podi, punti pesanti e una fiducia diversa rispetto a poche gare fa. Un fine settimana intenso, reso ancora più difficile dalla scomparsa di Cyril Blais, Team Principal della squadra, ricordato dal paddock con un minuto di silenzio prima della gara inaugurale.

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Citroën Racing Formula E chiude Tokyo con due podi di Cassidy

La prima corsa, disputata per la prima volta di notte tra le strade della capitale giapponese, ha proposto il formato Pit Boost e una gestione dell’energia delicata. Dopo prove libere condizionate dalla pioggia e dalle temperature elevate, Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne sono riusciti a portare entrambe le monoposto nei Duelli. Il neozelandese è partito settimo, mentre il francese ha preso il via dalla decima posizione dopo una penalità.

Cassidy ha guadagnato subito terreno, entrando nelle prime sei posizioni e scegliendo poi di risparmiare energia in vista della finestra del Pit Boost. La strategia ha funzionato: dopo la sosta obbligatoria e un’attivazione precisa dell’Attack Mode, il pilota Citroën ha completato diversi sorpassi e ha chiuso terzo. Per lui è stato un podio speciale, conquistato davanti a un pubblico che lo conosce bene grazie alle esperienze maturate in Super Formula, Super GT e Formula 3 giapponese.

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Vergne ha seguito un piano differente, conservando energia più a lungo e attaccando nella seconda parte. Partito più indietro, il due volte campione ha rimontato fino alla settima posizione, permettendo alla squadra di chiudere la prima giornata con entrambe le vetture a punti.

La gara domenicale è stata ancora più imprevedibile. La pioggia ha causato la cancellazione delle ultime prove libere e le qualifiche si sono svolte su un asfalto in continua evoluzione. Vergne e Cassidy sono partiti rispettivamente dodicesimo e tredicesimo, ma Citroën ha nuovamente differenziato le strategie.

Il francese ha utilizzato presto l’Attack Mode, mentre Cassidy ha conservato energia per il finale. Con la pista che si asciugava, entrambi hanno iniziato a risalire la classifica. A due giri dalla fine, Cassidy era secondo e Vergne terzo, prima che un incidente provocasse la bandiera rossa.

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La corsa è ripartita per un solo giro. Cassidy ha resistito alla pressione di Jake Dennis e ha conquistato il secondo posto, completando il suo doppio podio. Vergne, rimasto con poca energia, ha ceduto due posizioni ma ha concluso comunque quinto.

Citroën Racing Formula E ha lasciato Tokyo con 166 punti e il quinto posto nella classifica a squadre, dopo essere stata settima al termine dell’E-Prix di Shanghai. “Questa settimana ha dimostrato di che pasta è fatta la squadra”, ha dichiarato Beth Paretta, sottolineando l’unità mostrata in un fine settimana difficilissimo.