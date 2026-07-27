Mercato dell’auto in Europa: crescita anche a fine giugno

Il mese di giugno di quest’anno si è concluso con un riscontro positivo a doppia cifra per il mercato dell’auto europeo. Sono infatti 1.147.962 le immatricolazioni registrate a fine giugno in UE, secondo una crescita del 13,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ad oggi parliamo della crescita più consistente dall’inizio di quest’anno, condizione che certifica un miglioramento della domanda già comunque emersa nei mesi passati che hanno caratterizzato il mercato dell’auto in Europa.

Il dato si ripercuote anche su un ottimo primo semestre dell’anno conclusosi, nel mercato dell’auto europeo, con 5.896.683 unità immatricolate pari a un incremento del 5,7% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Se si guarda al dato complessivo comprendente anche i riscontri del Regno Unito e della zona EFTA, allora le immatricolazioni registrate a giugno salgono a 1.407.332 unità, per un incremento del 13,1%, ovvero a 7.232.066 durante il primo semestre dell’anno per un aumento percentuale pari al 6,1% rispetto allo scorso anno.

Anche a giugno il mercato dell’auto in Europa premia le ibride

Pure il mese di giugno del mercato dell’auto europeo si conclude con la certezza delle ibride, per ciò che riguarda il tema delle alimentazioni. Le ibride rimangono quelle più apprezzate in UE con 404.608 unità immatricolate a fine giugno secondo una crescita del 18,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ovvero in virtù di una quota di mercato che supera abbondantemente il 35% del totale. I dati del semestre certificano 2.198.148 unità immatricolate per un incremento del 13,2% e una quota di mercato pari al 37,3% in crescita rispetto al 34,8% dello scorso anno.

Bene anche le elettriche con 270.557 immatricolazioni registrate a fine giugno col mercato dell’auto europeo che guarda a un incremento del 60,7% rispetto allo scorso anno e una quota di mercato salita fino al 23,6%. Il dato del primo semestre di quest’anno raggiunge un incremento del 40,5% grazie a 1.220.890 unità immatricolate, con una quota di mercato pari al 20,7% in deciso aumento rispetto al 15,6% del primo semestre dell’anno scorso. Bene anche i riscontri delle ibride plug-in che a fine giugno raggiungono una quota del 10,1% nel mercato dell’auto europeo, in accordo con un valore che si restringe al 9,8% nel primo semestre di quest’anno.

Prosegue invece il declino delle alimentazioni tradizionali, con le versioni a benzina che registrano 244.833 unità immatricolate secondo una decrescita del 12,4%. Male anche le diesel con 76.778 unità immatricolate, secondo una decrescita del 16,1%. Nel primo semestre dell’anno le versioni a benzina scendono del 17,2% con 1.309.153 unità immatricolate e una quota di mercato scesa al 22,2% rispetto al 28,4% dell’anno scorso, mentre le diesel registrano 439.592 unità immatricolate secondo un calo del 16,5% e una quota di mercato che ora si attesta al 7,5% del totale contro il 9,4% dell’anno scorso.

Volkswagen ancora al top, bene anche Stellantis

In tema di costruttori il mercato dell’auto in Europa dice che il Gruppo Volkswagen si pone al top del mercato a giugno grazie a 291.366 immatricolazioni, frutto di una crescita del 7,3% e una quota di mercato pari al 25,4%. Stellantis rimane ancora al secondo posto con 170.452 unità e una quota di mercato pari al 14,8% con una crescita superiore al 7% nel confronto anno su anno.

Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA viene trainato da Fiat grazie a una crescita del 33,6% a fine giugno e del 31,4% durante il primo semestre dell’anno. Alle spalle dei gruppi Volkswagen e Stellantis c’è ancora il Gruppo Renault con una crescita del 3,6%, pur con una decrescita del 4,2% nel cumulato del primo semestre dell’anno.