Lancia Corse HF punta al Rally di Polonia: Pesavento sogna il titolo, Mabellini cerca punti pesanti

Il FIA European Rally Championship entra nel vivo e Lancia Corse HF si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della stagione. L’82ª edizione del Rally di Polonia, in programma sulle veloci strade della Slesia, potrebbe infatti cambiare gli equilibri delle classifiche continentali, soprattutto nelle categorie riservate ai giovani piloti.

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Lancia Corse HF affronta il Rally di Polonia con Pesavento a un passo dal titolo Junior ERC

Davide Pesavento e Alessio Angeli arrivano in Polonia sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria conquistata al Rally di Roma Capitale. Il successo ottenuto davanti al pubblico italiano ha permesso all’equipaggio ufficiale di ACI Team Italia di salire al secondo posto nello Junior ERC, ad appena due punti dal leader Timo Schulz.

La rincorsa al titolo è dunque completamente aperta. Pesavento dovrà però guardarsi anche da Tommaso Sandrin, attuale leader della classifica ERC4. Dopo i primi tre appuntamenti stagionali, Sandrin conserva soltanto tre lunghezze di vantaggio su Pesavento e Schulz. Una situazione di grande equilibrio, nella quale anche un piccolo errore potrebbe avere conseguenze importanti.

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Sulle prove polacche sarà presente anche Francesco Dei Ceci, chiamato a voltare pagina dopo una prima parte di campionato segnata da diversi episodi sfavorevoli. Per questo appuntamento sarà affiancato per la prima volta da Daiana Darderi. Un nuovo equipaggio che proverà a trovare rapidamente il giusto affiatamento e a raccogliere finalmente un risultato all’altezza del potenziale mostrato.

Complessivamente saranno sette le Lancia Ypsilon Rally4 HF impegnate tra ERC4 e Junior ERC. Un numero che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione il peso assunto dal programma sportivo del marchio. Il progetto non punta soltanto ai risultati immediati, ma vuole offrire ai giovani un percorso strutturato, fatto di esperienza internazionale, crescita tecnica e confronto con avversari provenienti da tutta Europa.

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Lancia Corse HF sarà protagonista anche nella categoria regina Rally2. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi occupano attualmente il terzo posto nella classifica generale del campionato e arrivano in Polonia con l’obiettivo di ridurre il distacco dalla vetta. Per tutti gli equipaggi, però, questa edizione rappresenterà un’incognita.

Lancia Corse HF

Dopo oltre vent’anni trascorsi sugli sterrati attorno a Mikołajki, il Rally di Polonia torna infatti sull’asfalto per la prima volta dal 2005. La gara si sposta nel sud del Paese, nella regione della Slesia, con un percorso completamente ridisegnato e privo di riferimenti recenti per i protagonisti del campionato.

Il programma inizierà venerdì sera a Katowice con la cerimonia di partenza e una prova spettacolo di 2,2 chilometri. Sabato saranno disputate sette speciali, per complessivi 96 chilometri cronometrati. Domenica gli equipaggi affronteranno altri sette tratti competitivi e 89,4 chilometri, portando il totale del rally a 187,6 chilometri suddivisi in 15 prove.

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Nonostante il passaggio all’asfalto, la gara conserverà la velocità e il carattere tecnico che l’hanno resa famosa. Uno dei punti più particolari sarà il tratto sterrato della speciale di Ochaby, conosciuto come “The Swamp”. La carreggiata attraversa una zona paludosa nella quale uscire dalla traiettoria potrebbe significare perdere molto tempo, se non compromettere definitivamente la gara.

Per Lancia, la trasferta polacca rappresenta un nuovo esame per entrambe le anime del progetto: la Ypsilon Rally4 HF affidata ai giovani e la Rally2 HF Integrale impegnata nella lotta assoluta.