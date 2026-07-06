Lancia Corse HF conquista il Rally di Roma Capitale con una nuova generazione di piloti

Il Rally di Roma Capitale ha lasciato a Lancia Corse HF molto più di qualche buon piazzamento. Il terzo appuntamento del FIA European Rally Championship ha mostrato un progetto sportivo in piena crescita, capace di ottenere risultati nelle categorie dedicate ai giovani e di avvicinarsi alle posizioni di vertice anche nella classe regina.

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Lancia Corse HF brilla a Roma con Pesavento e Angeli vincenti nello Junior ERC

La vittoria più significativa è arrivata nello Junior ERC e nell’ERC4. Davide Pesavento e Alessio Angeli hanno costruito il successo con una gara veloce, pulita e gestita con grande maturità. Sulle prove laziali, rese complicate dal caldo, dall’asfalto sporco e dai continui cambi di aderenza, l’equipaggio ufficiale ha evitato errori e ha saputo sfruttare ogni occasione. Il risultato porta Pesavento al secondo posto nella classifica Junior ERC e lo conferma tra i talenti emergenti più interessanti del panorama europeo.

Tommaso Sandrin e Andrea Dal Maso hanno invece chiuso quarti nell’ERC4. Un piazzamento forse meno appariscente, ma prezioso perché permette loro di conservare la leadership del campionato. La continuità mostrata dall’inizio della stagione sta diventando uno dei punti di forza del programma Lancia Corse HF, nato per accompagnare i giovani piloti verso il professionismo attraverso una struttura tecnica sempre più solida.

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Nella classifica assoluta, Yoann Bonato è stato il migliore al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, terminando quinto. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno chiuso ottavi, raccogliendo punti importanti che valgono il terzo posto nella graduatoria generale del FIA ERC. Anche Yohan Rossel ha concluso nella Top 10, trasformando il weekend romano in un utile banco di prova in vista dell’ingresso della gara nel calendario WRC dal 2027.

Resta invece il rimpianto per Andrea Crugnola. Il campione italiano era riuscito a portarsi al comando, vincendo due prove speciali e ottenendo il terzo tempo nella Power Stage. Un errore nella settima speciale ha però interrotto la sua corsa proprio mentre sembrava pienamente coinvolto nella lotta per la vittoria. Nikolay Gryazin ha dovuto fermarsi per un problema al cambio dopo aver mostrato un ritmo competitivo.

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Grande spettacolo anche nel Trofeo Lancia. Moreno Cambiaghi ha vinto la prima gara davanti a Mattia Vita e Nicolò Ardizzone, mentre Simone Di Giovanni si è imposto nella seconda precedendo Edoardo De Antoni e lo stesso Cambiaghi. Ardizzone ha firmato una doppietta tra gli Junior, Christian Casadei ha dominato la categoria Expert e Di Giovanni è tornato al comando sia della classifica assoluta sia di quella Master, in un fine settimana deciso spesso da distacchi minimi.

La competitività della Ypsilon Rally4 HF ha reso ogni prova una battaglia sul filo dei secondi, confermando quanto il monomarca stia diventando una palestra concreta per equipaggi ambiziosi e tecnici giovani.