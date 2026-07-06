Leapmotor T03, promozione fino al 31 luglio con prezzo da 15.900 euro e rate da 79 euro al mese

Leapmotor T03 torna sotto i riflettori con una promozione rivolta a chi cerca un’elettrica piccola, semplice da guidare e adatta soprattutto agli spostamenti di tutti i giorni. Fino al 31 luglio 2026, la citycar del marchio cinese viene proposta a 15.900 euro oppure con una formula finanziaria composta da 35 rate mensili da 79 euro.

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Leapmotor T03 è in offerta fino al 31 luglio: citycar elettrica da 15.900 euro o 79 euro al mese, con interni spaziosi e 10 ADAS

L’offerta prevede un anticipo di 7.377 euro e una rata finale di 7.872 euro. Il TAN fisso è pari al 4,99%, mentre il TAEG arriva al 9,07%. Una formula che può rendere più leggero l’esborso mensile, ma che va letta con attenzione nel suo insieme, considerando anche l’anticipo iniziale e l’importo da versare alla fine del contratto.

Il prezzo resta uno dei punti forti della Leapmotor T03, ma la piccola elettrica prova a convincere anche con la praticità. La carrozzeria misura appena 3,62 metri, una dimensione che la rende particolarmente adatta alla città. Nel traffico si muove con facilità, mentre nei parcheggi stretti richiede meno spazio rispetto a molte utilitarie tradizionali.

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Fuori è compatta, ma dentro cerca di sfruttare ogni centimetro disponibile. L’altezza interna raggiunge i 950 millimetri nella zona anteriore e i 960 millimetri dietro, con l’obiettivo di offrire una sensazione di spazio più vicina a quella di un’auto di categoria superiore. È un aspetto che può fare la differenza per chi teme che una citycar risulti troppo sacrificata nell’uso quotidiano.

Il design punta su linee morbide e su un’immagine amichevole. Il frontale viene descritto dalla casa come “sorridente”, mentre i fari espressivi e i cerchi in lega da 15 pollici con disegno a petalo aggiungono un tocco più personale. Leapmotor T03 evita così quell’aspetto troppo serio che caratterizza alcune elettriche, scegliendo uno stile più leggero e giovane.

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A bordo spicca il tetto panoramico, completo di tendina elettrica per regolare luce e calore nelle giornate più soleggiate. Al centro della plancia trova posto uno schermo flottante da 10,1 pollici, dal quale si gestiscono gran parte delle funzioni dell’auto. Gli aggiornamenti OTA permettono inoltre di mantenere il software aggiornato senza dover passare ogni volta dall’officina.

Sul fronte della sicurezza, la Leapmotor T03 offre sei airbag e dieci sistemi di assistenza alla guida. Sensori posteriori e telecamera rendono più semplici le manovre, mentre gli ADAS aiutano il conducente a controllare ciò che accade intorno alla vettura.

Leapmotor T03 guarda soprattutto a chi usa l’auto in città: giovani automobilisti, pendolari o famiglie alla ricerca di una seconda vettura elettrica, con la possibilità di prenotare un test drive prima di decidere.